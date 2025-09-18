Трамп хочет вернуть войска США в Афганистан: это может стать небольшой сенсацией

Соединенные Штаты Америки пытаются вернуть свои войска на авиабазу в Баграме (Афганистан), которую покинули в 2021 году.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мы собирались покинуть Афганистан, но покинуть его с силой и достоинством. И мы собирались сохранить Баграм, большую авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее им просто так", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что США намерены вернуть контроль над этой авиабазой.

"Кстати, мы пытаемся вернуться туда (на авиабазу в Баграме, - ред.). Это может быть небольшой сенсационной новостью... Это в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие. Так что происходит много вещей", - добавил президент США.