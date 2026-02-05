Трамп не исключил новых авиаударов США по Ирану

Глава Белого дома, который в июне отдал приказ об ударах по иранским ядерным объектам, не исключил возможности новых военных действий со стороны США.

На вопрос журналиста, стоит ли верховному лидеру Ирана "беспокоиться", Трамп ответил, что ему "следует очень беспокоиться", добавив, что Тегеран сейчас ведет переговоры с Вашингтоном.

По словам президента США, он слышал о попытках Ирана перезапустить ядерный проект, хотя деталей не привел.

Трамп подчеркнул, что в случае возобновления ядерной деятельности США готовы снова применить силу.

В то же время в среду представители США и Ирана подтвердили, что переговоры на высоком уровне состоятся в пятницу в Омане.

Ожидается, что среди ключевых тем будет иранская ядерная программа, а также другие вопросы безопасности.