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Авіаносець ВМС США увійшов у Перську затоку, - AP

Новини » Політика    21.12.2018 - 21:22
Авіаносець ВМС США увійшов у Перську затоку, - AP
Фото: авіаносець (ru.m.wikipedia)

Авіаносців США не було там з травня, коли президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерної угоди з Іраном

Американський атомний авіаносець John C. Stennis у п'ятницю, 21 грудня, увійшов у води Перської затоки разом з супроводжуючою його групою кораблів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

У виданні повідомляють, що авіаносців США не було там з травня, коли президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерної угоди з Іраном. Групу на чолі з авіаносцем супроводжували кораблі іранського Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР), які запустили дрон і провели тестові стрільби далеко від авіаносця.

Нагадаємо, президент Ірану Хасан Рухани заявив, що іранська влада перекриє Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни.

"Якщо коли-небудь Сполучені Штати вирішать заблокувати нафту Ірану, то нафту не будуть експортувати з Перської затоки", - заявив він.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.

Також в Мінфіні США повідомили, що влада країни розкрила схему поставок іранської нафти через російські компанії в Сирії в обхід санкцій Вашингтона.

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