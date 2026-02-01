Тревожные снимки с орбиты: Иран тайно восстанавливает ядерные объекты после ударов, - The Telegraph

Спутниковые снимки зафиксировали возобновление работ на поврежденных ядерных объектах Ирана после ударов США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Telegraph .

Так, новые спутниковые снимки американской компании Planet Labs PBC, обнародованные в конце января, свидетельствуют, что Иран начал восстановительные работы на ядерных объектах, поврежденных во время 12-дневной войны с Израилем.

На изображениях четко видно, что на двух ключевых объектах - в Натанзе и Исфагане - снова появились крыши над зданиями, которые ранее подверглись значительным разрушениям.

Это первая зафиксированная активность на этих площадках с момента завершения боевых действий в июне и может свидетельствовать о переходе Ирана от оценки ущерба к практическим действиям.

Эксперты по ядерной безопасности предполагают, что восстановление конструкций может быть прикрытием для работ внутри объектов. В частности, речь идет о возможных попытках иранских специалистов найти и сохранить оборудование, компоненты или ядерные материалы, которые могли пережить бомбардировку и не были уничтожены во время ударов Израиля и США.

Особое внимание аналитиков привлекает объект в Натанзе - одном из главных центров иранской программы по обогащению урана.

Именно там ранее располагался пилотный завод по обогащению топлива, который считался ключевым элементом потенциального военного ядерного цикла. Восстановление любой инфраструктуры на этой площадке сразу вызывает беспокойство у Вашингтона и союзников США.

Восстановление под давлением протестов и угроз

Активизация работ происходит в сложный для Тегерана период. Внутри страны продолжаются протесты, жестко подавленные силовыми структурами, а снаружи Иран находится под прямым военно-политическим давлением США, которые открыто предупредили о готовности нанести новые удары в случае попыток возобновить ядерную программу.

На этом фоне даже ограниченные строительные работы на ядерных объектах воспринимаются как политический сигнал - демонстрация того, что Иран не считает свою программу окончательно разрушенной и не намерен отказываться от нее, несмотря на угрозу дальнейшей эскалации.