Трамп не виключив нових авіаударів США по Ірану

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран може намагатися відновити свою ядерну програму після авіаударів США та Ізраїлю, завданих минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Трампа телеканалу NBC News.
Читайте також: ЗМІ назвали чотири сценарії втручання Трампа в Іран
Глава Білого дому, який у червні віддав наказ про удари по іранських ядерних об’єктах, не виключив можливості нових військових дій з боку США.
На запитання журналіста, чи варто верховному лідеру Ірану "турбуватися", Трамп відповів, що йому "слід дуже турбуватися", додавши, що Тегеран наразі веде переговори з Вашингтоном.
За словами президента США, він чув про спроби Ірану перезапустити ядерний проєкт, хоча деталей не навів.
Трамп наголосив, що у разі відновлення ядерної діяльності США готові знову застосувати силу.
Водночас у середу представники США та Ірану підтвердили, що переговори на високому рівні відбудуться в п’ятницю в Омані.
Очікується, що серед ключових тем буде іранська ядерна програма, а також інші питання безпеки.
Дональд Трамп заявив про готовність завдати ударів по Ірану, якщо влада країни не погодиться на укладення ядерної угоди.
Ще в середині січня він погрожував силовою відповіддю на жорстке придушення протестів, однак нинішні заяви виглядають значно серйознішими.
Раніше до району Перської затоки прибула авіаносна ударна група США, що посилює напруження навколо ситуації.
Також нещодавно західні ЗМІ оприлюднили супутникові знімки, на яких зафіксовано відновлювальні роботи на ключових іранських ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфагані. Раніше ці об'єкти були пошкоджені під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні.
На будівлях знову з’явилися дахи, що свідчить про перехід від оцінки руйнувань до активної реконструкції.