Трамп не виключив нових авіаударів США по Ірану

Глава Білого дому, який у червні віддав наказ про удари по іранських ядерних об’єктах, не виключив можливості нових військових дій з боку США.

На запитання журналіста, чи варто верховному лідеру Ірану "турбуватися", Трамп відповів, що йому "слід дуже турбуватися", додавши, що Тегеран наразі веде переговори з Вашингтоном.

За словами президента США, він чув про спроби Ірану перезапустити ядерний проєкт, хоча деталей не навів.

Трамп наголосив, що у разі відновлення ядерної діяльності США готові знову застосувати силу.

Водночас у середу представники США та Ірану підтвердили, що переговори на високому рівні відбудуться в п’ятницю в Омані.

Очікується, що серед ключових тем буде іранська ядерна програма, а також інші питання безпеки.