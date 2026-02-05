ua en ru
Главная » Новости » В мире

Трамп не исключил новых авиаударов США по Ирану

Четверг 05 февраля 2026 09:53
Трамп не исключил новых авиаударов США по Ирану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран может пытаться восстановить свою ядерную программу после авиаударов США и Израиля, нанесенных в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа телеканалу NBC News.

Читайте также: СМИ назвали четыре сценария вмешательства Трампа в Иран

Глава Белого дома, который в июне отдал приказ об ударах по иранским ядерным объектам, не исключил возможности новых военных действий со стороны США.

На вопрос журналиста, стоит ли верховному лидеру Ирана "беспокоиться", Трамп ответил, что ему "следует очень беспокоиться", добавив, что Тегеран сейчас ведет переговоры с Вашингтоном.

По словам президента США, он слышал о попытках Ирана перезапустить ядерный проект, хотя деталей не привел.

Трамп подчеркнул, что в случае возобновления ядерной деятельности США готовы снова применить силу.

В то же время в среду представители США и Ирана подтвердили, что переговоры на высоком уровне состоятся в пятницу в Омане.

Ожидается, что среди ключевых тем будет иранская ядерная программа, а также другие вопросы безопасности.

Отношения США и Ирана

Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по Ирану, если власти страны не согласятся на заключение ядерной сделки.

Еще в середине января он угрожал силовым ответом на жесткое подавление протестов, однако нынешние заявления выглядят значительно серьезнее.

Ранее в район Персидского залива прибыла авианосная ударная группа США, что усиливает напряжение вокруг ситуации.

Также недавно западные СМИ обнародовали спутниковые снимки, на которых зафиксированы восстановительные работы на ключевых иранских ядерных объектах в Натанзе и Исфагане. Ранее эти объекты были повреждены во время 12-дневной войны с Израилем в июне.

На зданиях снова появились крыши, что свидетельствует о переходе от оценки разрушений к активной реконструкции.

Соединенные Штаты Америки Иран Ядерное оружие
