Зеленский: миллиард евро с доходов от замороженных активов РФ пойдет на украинское оружие
Доходы от замороженных российских активов будут направлены на производство украинского оружия. Речь идет об около миллиарде евро со второго транша ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Совета ЕС.
Глава государства поблагодарил партнеров, которые уже инвестировали в конкретные проекты производства современного украинского оружия.
Зеленский отметил важность увеличивать закупки у украинских производителей, в частности, за счет доходов от состоятельных российских активов
"Большая часть средств от второго транша с этих доходов с европейской частью взноса, то есть, по меньшей мере, миллиард евро, будет направлена на поддержку украинской оборонной промышленности", - сказал президент.
Кредит для Украины
Напомним, 20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев объявила о выделении кредита на 35 млрд евро в рамках обязательств G7.
Кредит будет обеспечиваться прибылью от замороженных активов центробанка России, чтобы гарантировать более предполагаемую финансовую поддержку Украины.
На днях премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал выделение Украине 50 млрд. долларов под замороженные российские активы.
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