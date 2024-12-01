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Зеленский: миллиард евро с доходов от замороженных активов РФ пойдет на украинское оружие

Киев, Воскресенье 01 декабря 2024 16:09
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Зеленский: миллиард евро с доходов от замороженных активов РФ пойдет на украинское оружие Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Доходы от замороженных российских активов будут направлены на производство украинского оружия. Речь идет об около миллиарде евро со второго транша ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Совета ЕС.

Глава государства поблагодарил партнеров, которые уже инвестировали в конкретные проекты производства современного украинского оружия.

Зеленский отметил важность увеличивать закупки у украинских производителей, в частности, за счет доходов от состоятельных российских активов

"Большая часть средств от второго транша с этих доходов с европейской частью взноса, то есть, по меньшей мере, миллиард евро, будет направлена на поддержку украинской оборонной промышленности", - сказал президент.

Кредит для Украины

Напомним, 20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев объявила о выделении кредита на 35 млрд евро в рамках обязательств G7.

Кредит будет обеспечиваться прибылью от замороженных активов центробанка России, чтобы гарантировать более предполагаемую финансовую поддержку Украины.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал выделение Украине 50 млрд. долларов под замороженные российские активы.

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