Денег от российских активов и налогов хватит на оборону в 2025 году, - Минфин

Налоговые поступления в бюджет и почти половина из суммы в 50 млрд долларов, которую страны G7 предоставят под российские активы, позволят обеспечить все критические потребности Сил обороны Украины в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

"Государственный бюджет Украины на 2025 год сформирован так, чтобы стабильно пройти следующий год, несмотря на вызовы войны", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, на обеспечение сил обороны в следующем году предусмотрено более 2,2 трлн гривен. Из этой суммы 740 млрд гривен будет направлено на закупку оружия, полностью покрывающего годовую потребность, а почти 50 млрд гривен - на производство и приобретение БПЛА.

Госбюджет объединяет внутренние ресурсы и подтвержденную международную поддержку, что позволит профинансировать все запланированные расходы.

Как отметили в Минфине, немаловажную роль играет поддержка партнеров в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, предполагающий получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Планируется получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

"Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды, которые в сочетании с внутренними ресурсами, в частности полученными от недавно принятых изменений в Налоговый кодекс, позволит укрепить военный потенциал и обеспечить все критические потребности Сил обороны ", – говорится в сообщении.

Условный кредит на 50 млрд долларов

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Украина не будет возвращать эти средства до получения репараций от Москвы.

США уже выделили 20 млрд долларов. Эти средства будут переданы Украине через Всемирный банк.