Трамп сделал новое заявление о вторжении российских дронов в Польшу

Российский диктатор Владимир Путин не должен приближаться к Польше в контексте его атак дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Трампа спросили, что он собирается делать по отношению к Путину, поскольку российские дроны вторглись в Польшу. В частности, могут ли быть введены санкции. "Я не собираюсь никого защищать, они (дроны - ред.) были сбиты и упали в одну из областей. Но он все равно не должен приближаться к Польше в любом случае", - коротко ответил американский лидер.