Трамп відвідає Ізраїль на тлі підписання мирної угоди по Сектору Газа

Президент США Дональд Трамп відвідає Ізраїль. Візит відбудеться в контексті підписання угоди про припинення вогню та обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський 12 канал та Reuters.

За даними ЗМІ, американський президент прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня на запрошення ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Лідери уже поспілкувалися телефоном та привітали одне одного з підписанням угоди про звільнення всіх заручників.

"Прем'єр-міністр подякував президенту Трампу за всі його зусилля та глобальне лідерство, а президент Трамп привітав прем'єр-міністра з його рішучим лідерством та діями, які він очолив", - повідомили в Офісі прем'єра Ізраїлю.

Глави держав також "домовилися продовжувати тісну співпрацю".

"Крім того, прем'єр-міністр запросив президента Трампа виступити перед Кнесетом", - додали в Офісі, маючи на увазі законодавчий орган Ізраїлю.