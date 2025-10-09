ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп відвідає Ізраїль на тлі підписання мирної угоди по Сектору Газа

Вашингтон, Четвер 09 жовтня 2025 03:41
UA EN RU
Трамп відвідає Ізраїль на тлі підписання мирної угоди по Сектору Газа Фото: президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп відвідає Ізраїль. Візит відбудеться в контексті підписання угоди про припинення вогню та обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський 12 канал та Reuters.

За даними ЗМІ, американський президент прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня на запрошення ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Лідери уже поспілкувалися телефоном та привітали одне одного з підписанням угоди про звільнення всіх заручників.

"Прем'єр-міністр подякував президенту Трампу за всі його зусилля та глобальне лідерство, а президент Трамп привітав прем'єр-міністра з його рішучим лідерством та діями, які він очолив", - повідомили в Офісі прем'єра Ізраїлю.

Глави держав також "домовилися продовжувати тісну співпрацю".

"Крім того, прем'єр-міністр запросив президента Трампа виступити перед Кнесетом", - додали в Офісі, маючи на увазі законодавчий орган Ізраїлю.

Мирна угода Ізраїлю та ХАМАС

Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати розробили новий мирний план із 20 пунктів для завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа.

Він передбачає звільнення ХАМАС усіх ізраїльських заручників в обмін на поетапне виведення військ ЦАХАЛ із анклаву.

З 6 жовтня в Єгипті проводяться непрямі переговори між сторонами за посередництва представників Єгипту, США і Катару.

У середу, 8 жовтня, Трамп заявив про підписання Ізраїлем та ХАМАС першої фази мирного плану США.

Президент також анонсував візит на Близький Схід, зокрема до Єгипту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху ХАМАС Ізраїль Дональд Трамп
Новини
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи