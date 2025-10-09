Трамп відвідає Ізраїль на тлі підписання мирної угоди по Сектору Газа
Президент США Дональд Трамп відвідає Ізраїль. Візит відбудеться в контексті підписання угоди про припинення вогню та обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський 12 канал та Reuters.
За даними ЗМІ, американський президент прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня на запрошення ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Лідери уже поспілкувалися телефоном та привітали одне одного з підписанням угоди про звільнення всіх заручників.
"Прем'єр-міністр подякував президенту Трампу за всі його зусилля та глобальне лідерство, а президент Трамп привітав прем'єр-міністра з його рішучим лідерством та діями, які він очолив", - повідомили в Офісі прем'єра Ізраїлю.
Глави держав також "домовилися продовжувати тісну співпрацю".
"Крім того, прем'єр-міністр запросив президента Трампа виступити перед Кнесетом", - додали в Офісі, маючи на увазі законодавчий орган Ізраїлю.
Мирна угода Ізраїлю та ХАМАС
Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати розробили новий мирний план із 20 пунктів для завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа.
Він передбачає звільнення ХАМАС усіх ізраїльських заручників в обмін на поетапне виведення військ ЦАХАЛ із анклаву.
З 6 жовтня в Єгипті проводяться непрямі переговори між сторонами за посередництва представників Єгипту, США і Катару.
У середу, 8 жовтня, Трамп заявив про підписання Ізраїлем та ХАМАС першої фази мирного плану США.
Президент також анонсував візит на Близький Схід, зокрема до Єгипту.