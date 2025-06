Иран нанес удар по крупнейшей американской базе в Катаре: что известно

Удар США по ядерным объектам в Иране

22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Фордо, Натанзе и Исфахане. В операции применили сверхмощные противобункерные авиабомбы, которые находятся на вооружении исключительно в армии США.

Особенно такие боеприпасы были необходимы для атаки на ядерный объект в Фордо, расположенный глубоко под толщей скал, где обычное вооружение было бы неэффективным.

В тот же день, в воскресенье, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате ударов иранская ядерная программа "была полностью уничтожена".

В ответ представитель иранского МИД Эсмаил Багаи предупредил, что Вашингтон "понесет ответственность" за эти действия.

Для написания материала использовались источники: The New York Times, The Washington Post, соцсеть X, CNN.

