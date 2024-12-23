Трамп ответил на упреки о росте политического влияния Маска в США

Соответствующее заявление Трампа прозвучало во время выступления на конференции Turning Point USA AmericaFest в Финиксе 22 декабря.

Почему в США стали звучать высказывания о "президенте" Маске

Реакция новоизбранного президента Штатов относительно влияния своего союзника Маска произошла после того, как бизнесмен помог ему отклонить двухпартийный законопроект, предложенный спикером Палаты представителей Республиканской партии Майком Джонсоном, о финансировании правительства.

Тогда, на прошлой неделе, напряженное противостояние в Вашингтоне чуть не привело к прекращению работы американского правительства. В конце концов законодатели в США смогли найти приемлемую альтернативу, и так удалось избежать шатдауна.

Маск, который владеет популярной соцсетью X (Twitter), более 100 раз писал посты со своими возражениями против первоначального соглашения по расходам. Это было расценено как использование бизнесменом своего влияния через медиа для формирования политики в США во время второго срока Трампа.

После этого представители Демократической партии с критикой стали называть миллиардера "президентом Маском".

Трамп говорит, что Маск не будет президентом США, потому что не сможет им стать

Трамп сказал консервативным активистам на мероприятии, что он не "уступил президентство" миллиардеру. И назвал такие мысли - выдумкой.

По словам Трампа, даже если бы Маск хотел занять пост главы государства, он не мог бы его получить из-за требования Конституции о том, что президентом США может быть гражданин этой страны от рождения.

Однако Маск родился в Южной Африканской Республике (ЮАР), он стал гражданином США в 2002 году.

"Нет, он не станет президентом, это я могу вам сказать. И я в безопасности. Вы знаете, почему он не может быть? Он не родился в этой стране", - подчеркнул Трамп.

Вопрос о влиянии Маска на Трампа и политику в частности

По мнению западных обозревателей, соответствующие замечания Трампа свидетельствуют о том, что он не хочет разрыва с Маском, и сейчас оба имеют общие интересы.

В американских СМИ напомнили, что Маск потратил на поддержку Трампа в его президентской кампании более 250 миллионов долларов, чтобы помочь одержать победу.

Недавно старший сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что пресса якобы пытается "разорвать отношения моего отца с Илоном", и вызвать раскол между ними.