Трамп ответил на упреки о росте политического влияния Маска в США

Избранный президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны демократов о росте политического влияния на него со стороны миллиардера Илона Маска. Будущий глава государства заверил, что бизнесмен не станет руководителем Белого дома.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на американское издание NBC News.
Соответствующее заявление Трампа прозвучало во время выступления на конференции Turning Point USA AmericaFest в Финиксе 22 декабря.
Реакция новоизбранного президента Штатов относительно влияния своего союзника Маска произошла после того, как бизнесмен помог ему отклонить двухпартийный законопроект, предложенный спикером Палаты представителей Республиканской партии Майком Джонсоном, о финансировании правительства.
Тогда, на прошлой неделе, напряженное противостояние в Вашингтоне чуть не привело к прекращению работы американского правительства. В конце концов законодатели в США смогли найти приемлемую альтернативу, и так удалось избежать шатдауна.
Маск, который владеет популярной соцсетью X (Twitter), более 100 раз писал посты со своими возражениями против первоначального соглашения по расходам. Это было расценено как использование бизнесменом своего влияния через медиа для формирования политики в США во время второго срока Трампа.
После этого представители Демократической партии с критикой стали называть миллиардера "президентом Маском".
Трамп сказал консервативным активистам на мероприятии, что он не "уступил президентство" миллиардеру. И назвал такие мысли - выдумкой.
По словам Трампа, даже если бы Маск хотел занять пост главы государства, он не мог бы его получить из-за требования Конституции о том, что президентом США может быть гражданин этой страны от рождения.
Однако Маск родился в Южной Африканской Республике (ЮАР), он стал гражданином США в 2002 году.
"Нет, он не станет президентом, это я могу вам сказать. И я в безопасности. Вы знаете, почему он не может быть? Он не родился в этой стране", - подчеркнул Трамп.
По мнению западных обозревателей, соответствующие замечания Трампа свидетельствуют о том, что он не хочет разрыва с Маском, и сейчас оба имеют общие интересы.
В американских СМИ напомнили, что Маск потратил на поддержку Трампа в его президентской кампании более 250 миллионов долларов, чтобы помочь одержать победу.
Недавно старший сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что пресса якобы пытается "разорвать отношения моего отца с Илоном", и вызвать раскол между ними.
Ранее сообщалось, что Трамп номинировал Маска на руководство в новом неправительственном офисе, миссия которого заключается в том, чтобы уменьшить государственные расходы и снизить неэффективность.
Ранее в декабре сообщалось, что сенатор США Элизабет Уоррен обратилась к Трампу из-за влияния Маска.
Также в середине ноября появилась информация, что сенаторы-демократы призвали провести расследование звонков Маска в Россию.
Кроме того, в ноябре CNN писало о том, что Маск сильно влияет на назначения в команде Трампа.
Подробнее о миллиардере в команде Трампа, и о том, что известно об Илоне Маске, - читайте в нашем отдельном материале.
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