США удалось избежать шатдауна, несмотря на сопротивление Трампа и Маска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В пятницу спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынес на обсуждение законопроект о временном финансировании, но который не включал в себя приостановление лимита долга, к рассмотрению которого призывал республиканцев новоизбранный президент США Дональд Трамп.

В Палате представителей документ приняли 366 голосами против 34, а голосование в Сенате после полуночи закончилось 85 против 11.

Как пишет CNN, принятый законопроект предусматривает финансирование правительства до 14 марта 2025 года и включает около 100 млрд долларов на ликвидацию стихийных бедствий, а также продление срока сельскохозяйственного законопроекта (речь о помощи фермерам).

Обновлено в 18:25

Президент Джо Байден подписал временный бюджет США, избежав остановки работы правительства. Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.