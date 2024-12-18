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Сенатор США обратилась к Трампу из-за влияния Маска

Среда 18 декабря 2024 06:09
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Сенатор США обратилась к Трампу из-за влияния Маска Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сенатор США Элизабет Уоррен потребовала от избранного президента Дональда Трампа ответить на ряд вопросов. Они связаны с влиянием миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, сенатор-демократ обратилась к Трампу с призывом дать ответ, сталкивается ли Илон Маск с конфликтом интересов, занимая должность главного советника новой администрации и одновременно являясь генеральным директором нескольких компаний, интересы которых находятся в свете интересов федерального правительства.

"Значительные личные интересы Маска представляют собой огромный конфликт интересов с ролью, которую он взял на себя в качестве вашего "неофициального сопрезидента". В настоящее время американская общественность не имеет возможности узнать, хороши ли советы, которые он вам нашептывает по секрету, для страны - или они просто хороши для его собственной прибыли", - написала она.

В качестве примеров потенциального конфликта интересов Уоррен указала на сообщения о том, что компания Маска Tesla получила около 42 млн долларов в виде государственных контрактов, а его ракетная компания SpaceX получила около 20 млрд долларов - тоже в виде государственных контрактов.

Сенатор попросила Трампа ответить на семь вопросов до 23 декабря, в том числе о том, как роль миллиардера в переходной команде и роль руководителя нового Департамента эффективности правительства соответствуют этическим стандартам.

Напомним, недавно американский миллиардер Илон Маск стал первым, чье состояние превысило 400 млрд долларов. Теперь бизнесмен является самым богатым человеком в мире.

Подробнее о биографии Илона Маска, его отношениях с Дональдом Трампом, и какие заявления делал бизнесмен об Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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