Маск оказывает большое влияние на назначения в команде Трампа, - CNN

Илон Маск не планирует занимать никаких должностей в администрации Дональда Трампа. Но это ем и не нужно, поскольку он может оказывать влияние извне.

Как отмечает издание, резиденция Трампа "Мар-а-Лаго" за последние 48 часов была переполнена двумя типами людей: теми, кто ищет работу в будущей администрации избранного президента, и теми, кто пытается повлиять на него, чтобы он нанял своих кандидатов на главные должности.

Но, согласно многочисленным источникам, единственный человек, который возвышался над всем этим и оказал большое влияние, - это Маск. Миллиардер был замечен на курорте в Палм-Бич, Флорида, почти ежедневно с тех пор, как Трамп победил на выборах на прошлой неделе, обедал с ним на террасе по вечерам и общался с его семьей на поле для гольфа.

Маск присутствовал при звонках Трампу нескольких мировых лидеров и принимал участие в принятии кадровых решений. Генеральный директор SpaceX и Tesla даже ясно дал понять, какие назначения он предпочитает.

Маск был с Трампом в "Мар-а-Лаго", когда президент Украины Владимир Зеленский позвонил, чтобы поздравить избранного президента на следующий день после выборов. Трамп включил громкую связь, и Зеленский поблагодарил Маска за его помощь в обеспечении связи с Украиной через интернет-сервис миллиардера Starlink.

В воскресенье Маск вступил в борьбу Республиканской партии за лидерство в Сенате, поддержав сенатора Рика Скотта после того, как этот республиканец из Флориды быстро поддержал требование Трампа о том, чтобы любой претендент на пост лидера поддерживал назначения его кандидатов на каникулы - способ для президентов попытаться обойти Конгресс, который демократы в Сенате могут по сути заблокировать.

Маск близок не только с Трампом, но и с его сопредседателем по переходному процессу Говардом Лютником - миллиардером, генеральным директором финансовой компании Cantor Fitzgerald, который руководит кадровой стороной перехода.

Источники сообщают, что Трамп очарован Маском. "Мы должны защищать наших гениев, у нас их не так уж много", - заявил избранный президент в своей победной речи после выборов.

Хотя формально не ожидается, что сам Маск займет какую-либо должность в администрации Трампа, ему это и не нужно, сообщил один источник, отметив, что владелец X имеет не меньшее влияние извне.

Хотя Трамп и Маск публично предлагали последнему возглавить комиссию по эффективности для сокращения расходов внутри федерального правительства, CNN сообщал, Маск вряд ли захочет занимать постоянную государственную должность, учитывая, что это будет означать для его роли в компаниях, которыми он руководит.

Выгодная инвестиция

По состоянию на середину октября Маск пожертвовал почти 119 млн долларов политическому комитету действий, который он создал для поддержки Трампа, согласно документам Федеральной избирательной комиссии. Он также появлялся с Трампом на митингах и провел с ним дружеское интервью на своей платформе X.

Большая ставка Маска на Трампа принесла почти немедленные дивиденды. На следующий день после выборов инвесторы подняли акции Tesla почти на 15%. Это подняло стоимость 411 миллионов акций, которыми напрямую владеет Маск, более чем на 15 млрд долларов.