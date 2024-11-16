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Сенаторы-демократы призывают провести расследование звонков Маска в Россию, - Reuters

Суббота 16 ноября 2024 01:07
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Сенаторы-демократы призывают провести расследование звонков Маска в Россию, - Reuters Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно стало известно, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с официальными лицами РФ, включая российского диктатора Владимира Путина. Сенаторы-демократы требуют расследовать это по соображениям нацбезопаности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что Маск, который назначен на госдолжность новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, будучи гендиректором аэрокосмической компании SpaseX контролирует миллиардные контракты с Пентагоном и разведывательными службами.

Сенаторы Джин Шахин и Джек Рид сообщили генпрокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, что участие Маска в этих программах SpaseX должно быть проверено на предмет возможного лишения прав и исключения после недавних сообщений в октябре о его разговорах с российскими официальными лицами. Под лишением прав имеется ввиду исключение из определенных контрактов и привилегий.

"Эти отношения между известным противником США и господином Маском, получателем миллиардов долларов государственного финансирования США, вызывают серьезные вопросы относительно надежности Маска как государственного подрядчика и обладателя допуска", - говорится в совместном заявлении сенаторов-демократов.

Однако призыв Шахина и Рида к федеральному расследованию является маловероятной попыткой, поскольку Трамп готовится вернуться в Белый дом при поддержке Маска, который потратил более 119 млн долларов на предвыборную кампанию республиканца, а также был назначен соруководителем будущего Департамента эффективности правительства США.

Также Reuters добавило, что несколько законодателей-демократов публично призвали провести расследование связей Маска с Москвой после того, как в прошлом месяце издание The Wall Street Journal сообщило о предполагаемом контакте. Однако о письме к американским чиновникам, которые могут начать такое расследование, ранее не сообщалось.

Сообщения о российских контактах

Агентство напомнило, что сообщения о контактах Маска с российскими чиновниками появились в 2022 году. Тогда политолог Ян Бреммер заявил, что Илон Маск сказал ему, что он говорил с Путиным о войне в Украине и красной линии России для применения ядерного оружия. Публично Маск опроверг заявление Бреммера и сказал, что он говорил с Путиным только 18 месяцев назад и речь шла о космосе.

В прошлом месяце издание WP ссылаясь на неназванных официальных лиц США, Европы и России, сообщило, что миллиардер провел несколько бесед с российскими официальными лицами, включая Путина и его первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко.

Шахин и Рид заявили в письме в пятницу, что их "глубоко тревожит" тот факт, что Маск якобы общался с Кириенко.

"Общение между российскими должностными лицами и любым лицом, имеющим допуск к секретной информации, может поставить под угрозу нашу безопасность", - добавили они.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после выборов в США американский миллиардер Илон Маск начал раздражать окружение избранного президента Америки Дональда Трампа. Причиной этого является то, что он якобы ведет себя как сопрезидент.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Илон Маск
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