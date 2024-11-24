Миллиардер в команде Трампа. Что известно об Илоне Маске – самом богатом бизнесмене мира

В следующем году Илон Маск должен возглавить один из департаментов в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Это новая сфера деятельности для миллиардера, чье имя известно во всем мире не только благодаря проектам SpaceX, Tesla, Starlink, но также из-за скандалов и противоречивых высказываний, в частности, о войне в Украине.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о биографии Илона Маска, его отношениях с Дональдом Трампом, и какие заявления делал бизнесмен об Украине.

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С чего начинал Илон Маск

Илону Маску летом исполнилось 53 года. Большую часть жизни он провел в США, но родился в Южной Африке. Его школьные годы прошли в городе Претория (столица ЮАР).

Увлекался чтением и компьютерными играми. В 10 лет самостоятельно овладел программированием, а в 12 создал первую игру под названием Blastar и продал ее за 500 долларов.

Сам Маск называл детство трудным, из-за развода родителей и сложных отношений с одноклассниками. В 18 лет он переехал в Канаду, некоторое время даже работал на ферме и лесопилке.

Фото: Илон Маск в 1994 году (x.com/elonmusk)

Впоследствии перебрался в США и поступил в Университет Пенсильвании, где изучал физику и экономику. Чтобы платить свое обучение, устраивал домашние вечеринки, вход на которые был платным.

Вместе с братом Кимбалом в Калифорнии Илон создал свой первый успешный стартап – Zip2. Это было программное обеспечение для газет, которое позволяло размещать новости в Интернете. В частности, Zip2 использовало издание The New York Times. В 1999 проект продали за 307 млн ​​долларов, 22 млн из них получил Илон Маск.

Еще одним стартапом молодого предпринимателя был X.com – система электронных денежных переводов, впоследствии ставшая известной как PayPal. В 2002 ее приобрел eBay за 1,5 млрд долларов, а Маск как один из акционеров заработал 165 млн долларов.

Самый богатый в мире. SpaceX, Tesla, Х и другие бизнесы Маска

На 21 ноября 2024 издание Bloomberg оценивало состояние Илона Маска в 331 млрд долларов. Имя предпринимателя находится на первой строчке рейтинга самых богатых людей планеты.

На средства от продажи своих первых проектов Маск основал компанию SpaceX по разработке космических кораблей (Dragon), ракет-носителей к ним (Falcon), которые успешно осуществляют космические миссии.

SpaceX стала первой частной компанией, совершившей полет на МКС. Среди амбициозных проектов бизнесмена в космической отрасли – создание ракеты для полетов на Марс. Маск занимает должность генерального директора и главного инженера компании.

Фото: Маск является главным инженером SpaceX (GettyImages)

Кроме того, с 2019 SpaceX начала массовый выпуск низкоорбитальных спутников Starlink для обеспечения спутникового доступа в Интернет.

В 2003 Илон Маск основал компанию Tesla, которая является одним из крупнейших в мире производителей электрокаров с системой самоуправления.

В 2015 году вместе с Сэмом Альтманом и другими он создал лабораторию по исследованию искусственного интеллекта OpenAI (разработчик ChatGPT). Через три года вышел из правления компании, а в 2024 даже подал в суд на OpenAI, заявляя, что компания отказалась от первоначальной миссии по разработке искусственного интеллекта "во благо человечества".

Маск проявляет заинтересованность в развитии ИИ, но в то же время выражает обеспокоенность угрозами этой технологии. Он считает, что ИИ нужно ограничивать и контролировать на государственном уровне.

В 2022 году Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter и начал серьезные изменения в компании. Кроме переименования сети в Х он инициировал сокращение целых отделов и увольнение многих работников. Также он снизил модерацию на платформе, объясняя свое решение важностью свободы слова. Однако ослабление правил привело к восстановлению аккаунтов экстремистов, конспирологов и распространению дезинформации.

Среди других проектов Маска:

SolarCity – создание солнечных панелей для генерации электроэнергии;

– создание солнечных панелей для генерации электроэнергии; компания Neuralink по разработке мозговых имплантов, обеспечивающих взаимодействие человеческого мозга с электронным устройством;

по разработке мозговых имплантов, обеспечивающих взаимодействие человеческого мозга с электронным устройством; The Boring Company – компания по строительству тоннелей для скоростного транспорта;

– компания по строительству тоннелей для скоростного транспорта; Hyperloop – проект по созданию скоростного пассажирского транспорта, способного преодолевать расстояние более 1000 км за час.

От критика до союзника. Отношение к Трампу

Имя Илона Маска во время президентских выборов в США в этом году звучало в СМИ почти каждый день. Миллиардер активно поддерживал кандидата от республиканцев Дональда Трампа и стал одним из самых крупных доноров его кампании.

Впрочем, сначала Маск и Трамп не были союзниками. На выборах 2016 бизнесмен голосовал за демократку Хиллари Клинтон и заявлял, что Дональд Трамп "не тот парень" для должности главы Белого дома.

Во время президентства Джо Байден Маск дистанцировался от Демократической партии. Он критиковал подход к миграционной и экономической политике действующей администрации.

В итоге в 2022 году миллиардер назвал Демократическую партию "партией ненависти и раскола" и объявил о намерениях голосовать за республиканцев.

Фото: по результатам опроса в Twitter Илон Маск вернул страницу Дональда Трампа (GettyImages)

Смена политических взглядов стала еще более заметной, когда после покупки Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа. Он спонсировал предвыборную кампанию республиканцев на президентской гонке 2024, выделив около 120 млн долларов.

Маск начал активно участвовать в мероприятиях по агитации и открыто высказался в поддержку Трампа после покушения на него во время митинга в Пенсильвании.

Миллиардер заявил, что Трамп "должен победить, чтобы сохранить Конституцию и сохранить демократию в Америке". Также он устроил политическую "лотерею" в Пенсильвании, обещая заплатить 1 млн долларов избирателям, которые сомневаются за кого отдать голос.

Илон Маск провел ночь выборов вместе с командой Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и присутствовал при объявлении результатов.

Заявление Маска в день выборов президента США о результатах Трампа (скриншот x.com/elonmusk)

Следует отметить, что ставка Маска на Трампа быстро принесла дивиденды. На следующий день после выборов акции его компании Tesla выросли почти на 15%.

Должность в команде нового президента США

Западные СМИ не раз писали о влиянии бизнесмена на назначения в команду новоизбранного президента.

По данным источников CNN, Маск присутствовал в Мар-а-Лаго почти каждый день с тех пор, как Трамп победил на выборах, и участвовал в принятии кадровых решений. Генеральный директор SpaceX и Tesla ясно дал понять, каким назначениям он отдает предпочтение, отмечает издание.

Кроме того, Маск присутствовал при звонках Трампа нескольких мировых лидеров, в том числе во время общения будущего президента США с лидером Украины Владимиром Зеленским.

При этом ближайшее окружение Трампа начала раздражать его близость с Маском.

"Он ведет себя так, будто он сопрезидент и заботится о том, чтобы все это знали... Он уверен в своей большой заслуге в победе президента. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу. А президент никому не долджен", – отметил источник телеканала NBC News.

Фото: Илон Маск вместе со следующим президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом (GettyImages)

Со своей стороны Дональд Трамп не жалеет комплиментов в адрес Илона Маска, и в своей победной речи назвал бизнесмена "супергением".

"Мы получили новую звезду, родилась звезда – Илон", – заявил Трамп во время выступления.

Вскоре новоизбранный президент анонсировал, что назначит Маска руководителем нового Департамента эффективности правительства (DOGE).

Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он должен заняться сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств с целью устранить расточительство правительства.

"Это приведет к ударной волне по всей системе, по каждому, кто имеет отношение к системе и всем, кто причастен к государственному расточительству, а это очень много людей!", – прокомментировал Маск свое назначение.

Позиция Маска по войне в Украине

Американский миллиардер неоднократно делал противоречивые заявления по поводу российско-украинской войны, которые демонстрировали как поддержку, так и призывы к мирным переговорам с агрессором.

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Илон Маск предоставил Украине доступ к спутниковой системе связи Starlink, которая обеспечила связь в регионах с отсутствующим или слабым интернетом и позволила ВСУ более эффективно координировать свои действия на поле боя.

Однако впоследствии стало известно о его решении ограничить доступ к Starlink в Крыму. Это произошло на фоне планирования атак Сил обороны на российский флот в Севастополе и вызвало волну критики в сторону Маска.

Следующим противоречивым поступком Маска стал его опрос в соцсети Х относительно условий окончания войны. Он выдвинул на голосование свою "формулу", по которой для достижения мира Крым должен остаться российским, на оккупированных территориях необходимо провести референдумы, а Украина откажется от вступления в НАТО.

Скриншот x.com/elonmusk

На твит миллиардера ответил президент Украины Владимир Зеленский, предложив свой опрос: "Какой Илон Маск нравится больше: тот, что за Украину или за Россию".

Тогда Маск заверил, что "очень поддерживает Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред".

"Смерть с обеих сторон будет сокрушительной. Население России втрое больше, чем в Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира", – писал он.

Илон Маск неоднократно выражал обеспокоенность тем, что затяжная война между Россией и Украиной может привести к применению ядерного оружия и началу Третьей мировой войны. Он призывал Украину начать переговоры с РФ, критиковал военную помощь США.

К тому же издание The Wall Street Journal писало, что с конца 2022 года Илон Маск поддерживал контакты с главой Кремля Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками, в частности, с Сергеем Кириенко, которого считают "куратором" оккупированных регионов Украины.

WSJ отметило, что ограничение на применение Starlink украинскими военными совпало во времени "с публичным и частным давлением со стороны Кремля" на Маска.

В то же время миллиардер пригрозил тем, кто связывает его с Россией, обещанием "найти и уничтожить".

Уже после победы Трампа на выборах в США Илон Маск прокомментировал новость о планах новоизбранного президента якобы создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной.

Он написал у себя в Х, что "вскоре бессмысленным убийствам придет конец", и добавил, что время для "разжигателей войны и спекулянтов прошло".

А недавно генеральный директор Tesla провокационно отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина является независимой страной и ее нельзя заставить "сидеть и слушать". "У него (президента Украины Владимира Зеленского – ред.) удивительное чувство юмора", – прокомментировал Маск.

При подготовке использовались: публикации NBC News, WSJ, Bloomberg, CNN, BBC, сообщения Илона Маска в сети Х, публичные заявления Дональда Трампа, информация из Wikipedia.