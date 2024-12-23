Трамп відповів на закиди про зростання політичного впливу Маска у США

Відповідна заява Трампа пролунала під час виступу на конференції Turning Point USA AmericaFest у Фініксі 22 грудня.

Чому в США стали лунати висловлювання про "президента" Маска

Реакція новообраного президента Штатів щодо впливу свого союзника Маска відбулася після того, як бізнесмен допоміг йому відхилити двопартійний законопроект, запропонований спікером Палати представників Республіканської партії Майком Джонсоном, про фінансування уряду.

Тоді, минулого тижня, напружене протистояння у Вашингтоні мало не призвело до припинення роботи американського уряду. Врешті-решт законодавці у США змогли знайти прийнятну альтернативу, й так вдалося уникнути шатдауну.

Маск, який володіє популярною соцмережею X (Twitter), понад 100 разів писав пости зі своїми запереченнями проти початкової угоди щодо витрат. Це було розцінено як використання бізнесменом свого впливу через медіа для формування політики у США під час другого терміну Трампа.

Після цього представники Демократичної партії з критикою стали називати мільярдера "президентом Маском".

Трамп каже, що Маск не буде президентом США, бо не зможе ним стати

Трамп сказав консервативним активістам на заході, що він не "поступився президентством" мільярдеру. Й назвав такі думки - вигадкою.

За словами Трампа, навіть якби Маск хотів обійняти посаду глави держави, він не міг би її отримати через вимогу Конституції про те, що президентом США може бути громадянин цієї країни від народження.

Проте Маск народився в Південній Африканській Республіці (ПАР), він став громадянином США у 2002 році.

"Ні, він не стане президентом, це я можу вам сказати. І я в безпеці. Ви знаєте, чому він не може бути? Він не народився в цій країні", - наголосив Трамп.

Питання щодо впливу Маска на Трампа та політику зокрема

На думку західних оглядачів, відповідні зауваження Трампа свідчать про те, що він не хоче розриву з Маском, й нині обидва мають спільні інтереси.

В американських ЗМІ нагадали, що Маск витратив на підтримку Трампа у його президентській кампанії понад 250 мільйонів доларів, щоб допомогти здобути перемогу.

Нещодавно старший син обраного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що преса начебто намагається "розірвати стосунки мого батька з Ілоном", й спричинити розкол між ними.