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Посланники Трампа не приедут в Киев "только ради фотосессии", - NYT

21:43 03.07.2026 Пт
2 мин
Почему переговорщики Уиткофф и Кушнер избегают приезда в Украину?
aimg Елена Бджола
Посланники Трампа не приедут в Киев "только ради фотосессии", - NYT Фото: переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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Представители Трампа на мирных переговорах между Украиной и Россией пока вряд ли собираются в Киев. Они не раз были в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Уиткофф и Кушнер не собираются в Украину

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил о ежедневных разговорах посланцев Трампа с украинскими и российскими чиновниками. Также между ними проходили личные встречи, о которых не сообщалось.

Однако источник издания отмечает, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф поедут в РФ и Украину лишь при новых поводах для обсуждения. А визита для фотосессии не будет.

Россия желает визитов посланцев Трампа

В Москве чиновники также ожидают возобновления сотрудничества с Уиткоффом и Кушнером.

"Россияне отчаянно ждут возвращения Уиткоффа и Кушнера", - уверен экс-дипломат Томас Гремингер, руководитель швейцарского аналитического центра.

Президент России Владимир Путин особенно ценит свои отношения с Уиткоффом, который является для него инструментом достижения целей, гапример, удержания Украины вне НАТО. Однако российские чиновники разочарованы неравномерным характером визитов людей Трампа и отсутствием дальнейших действий.

"Подобный процесс требует интенсивных дипломатических усилий", - сказал Томас Грэм, американский дипломат времен администрации Джорджа Буша-младшего.

"США - единственная страна, которая может его возглавить, будь они к этому склонны", - говорит он.

Секретарь СНБО Рустем Умеров и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры несколько дней назад. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще ждет визита спецпредставителей США в Украину.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали встретиться в Швейцарии с иранскими чиновниками. На переговорах поднимут тему ядерной программы Тегерана.

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