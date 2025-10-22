Трамп ответил, перестанет ли Индия покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия не будет покупать много нефти у России. Страна уже сократила эти закупки и продолжает сокращать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Трамп отметил, что говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и у них очень хорошие отношения. Кроме того, индийский лидер тоже хочет окончания войны России против Украины.
Что же касается российской нефти, то страна продолжит сокращать свои закупки.
"Индия не собирается покупать много нефти у России. Он хочет окончания войны между Украиной и Россией так же сильно, как я. Они не будут покупать много нефти. Они сократили ее и продолжают сокращать", - сказал американский лидер.
Напомним, неделю назад Дональд Трамп заявил, что Нарендра Моди якобы заверил его, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.
При этом в ряде СМИ была информация, что индийские компании не получали указаний сократить закупки.
В ответ на закупки российской нефти Трамп недавно ввел 50% пошлины на импорт из Индии. В понедельник, 20 октября, он сказал, что намерен сохранить 50% до тех пор пор, пока эта страна не перестанет покупать нефть у России.
Параллельно в СМИ появляется информация, что Индия начинает переходить с российской нефти на другую. В частности, индийская компания Reliance Industries постепенно увеличивает закупки ближневосточной нефти, и готова в ближайшее время разместить больше заказов.
