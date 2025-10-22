Трамп відповів, чи перестане Індія купувати російську нафту

Трамп зазначив, що говорив із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді і в них дуже добрі стосунки. Крім того, індійський лідер теж хоче закінчення війни Росії проти України.

Що ж стосується російської нафти, то країна продовжить скорочувати свої закупівлі.

"Індія не збирається купувати багато нафти в Росії. Він хоче закінчення війни між Україною і Росією так само сильно, як я. Вони не будуть купувати багато нафти. Вони скоротили її і продовжують скорочувати", - сказав американський лідер.