Индия переходит с российской на азиатскую нефть, - Bloomberg
Индийская компания Reliance Industries постепенно увеличивает закупки ближневосточной нефти, и готова в ближайшее время разместить больше заказов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам трейдеров, знакомых с этим вопросом, компания купила по меньшей мере 2,5 млн баррелей нефти, включая иракскую Basrah Medium, а также Al-Shaheen и Qatar Land.
Компания Reliance также проводила расследование относительно наличия нефти из региона по качеству, подобной российской.
Reliance также обращалась к большому количеству потенциальных контрагентов о наличии нефти из региона, качество которой подобно российской, сообщили трейдеры. Компания обычно была крупнейшим покупателем сырой нефти из РФ в Индии, полагаясь на эти потоки как на основу своей деятельности.
Что предшествовало
Напомним, что в последнее время США давят на Индию, чтобы она ограничила импорт российской сырой нефти в рамках усилий по прекращению войны в Украине.
Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что южноазиатская страна согласилась прекратить все закупки нефти из РФ, хотя Нью-Дели не подтвердил его комментарии. Местные нефтеперерабатывающие заводы в целом заявили, что они сократят, но не прекратят, закупки у производителя ОПЕК+.
Половина пошлин, введенных США на индийские товары, является ответом на продолжающиеся закупки российской нефти. По словам американских чиновников, доходы от продажи энергоносителей позволяют России финансировать войну против Украины.
После санкций и отказа западных стран от закупок нефти у Москвы, Индия стала крупнейшим покупателем российского сырья, которое продается со скидкой.
На этом фоне Трамп заявил, что намерен сохранить пошлины на индийский импорт до тех пор, пока эта страна покупает российскую нефть.