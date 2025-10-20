Трамп намерен сохранить "огромные" пошлины на Индию до полного отказа от российской нефти

Президент США Дональд Трамп намерен сохранить 50%-ные пошлины на индийский импорт до тех пор, пока эта страна покупает российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заявление Трампа о переговорах с Моди

Трамп повторил заявление о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти

"Я разговаривал с премьер-министром Моди, и он сказал, что не будет больше заниматься российской нефтью", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Он добавил, что если Индия решит отрицать факт разговора, то столкнется с "огромными тарифами".

"Если они хотят так говорить, тогда им придется продолжать платить огромные тарифы, а они этого не хотят", - подчеркнул американский лидер.

Индия не подтверждает

Трамп впервые заявил о телефонном разговоре с Моди еще в 15 октября, утверждая, что премьер лично пообещал прекратить импорт нефти из России.

Однако Министерство иностранных дел Индии заявило, что не располагает информацией о каком-либо телефонном контакте между лидерами.

В Дели подчеркнули, что основной приоритет Индии - "защита интересов индийских потребителей".

Тем не менее, Трамп продолжает утверждать, что обещание Моди было дано, и связывает вопрос с тарифной политикой США.

Импорт нефти и данные аналитиков

Официальный представитель Белого дома сообщил, что Индия уже сократила закупки российской нефти примерно вдвое.

Однако источники в самой Индии это опровергли, отметив, что никаких существенных изменений пока не произошло.

По данным аналитической компании Kpler, поставки российской нефти в Индию в октябре вырастут примерно на 20% - до 1,9 млн баррелей в сутки. Рост поставок связан с тем, что Россия увеличила экспорт после повреждений нефтеперерабатывающих заводов из-за атак украинских дронов.