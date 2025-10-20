Трамп намерен сохранить "огромные" пошлины на Индию до полного отказа от российской нефти
Президент США Дональд Трамп намерен сохранить 50%-ные пошлины на индийский импорт до тех пор, пока эта страна покупает российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заявление Трампа о переговорах с Моди
Трамп повторил заявление о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти
"Я разговаривал с премьер-министром Моди, и он сказал, что не будет больше заниматься российской нефтью", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.
Он добавил, что если Индия решит отрицать факт разговора, то столкнется с "огромными тарифами".
"Если они хотят так говорить, тогда им придется продолжать платить огромные тарифы, а они этого не хотят", - подчеркнул американский лидер.
Индия не подтверждает
Трамп впервые заявил о телефонном разговоре с Моди еще в 15 октября, утверждая, что премьер лично пообещал прекратить импорт нефти из России.
Однако Министерство иностранных дел Индии заявило, что не располагает информацией о каком-либо телефонном контакте между лидерами.
В Дели подчеркнули, что основной приоритет Индии - "защита интересов индийских потребителей".
Тем не менее, Трамп продолжает утверждать, что обещание Моди было дано, и связывает вопрос с тарифной политикой США.
Импорт нефти и данные аналитиков
Официальный представитель Белого дома сообщил, что Индия уже сократила закупки российской нефти примерно вдвое.
Однако источники в самой Индии это опровергли, отметив, что никаких существенных изменений пока не произошло.
По данным аналитической компании Kpler, поставки российской нефти в Индию в октябре вырастут примерно на 20% - до 1,9 млн баррелей в сутки. Рост поставок связан с тем, что Россия увеличила экспорт после повреждений нефтеперерабатывающих заводов из-за атак украинских дронов.
Российская нефть
Российская нефть остается одним из главных источников напряжения между Вашингтоном и Нью-Дели.
Половина 50%-ных пошлин, введенных США на индийские товары, является ответом на продолжающиеся закупки российской нефти. По словам американских чиновников, доходы от продажи энергоносителей позволяют России финансировать войну против Украины.
После санкций и отказа западных стран от закупок нефти у Москвы, Индия стала крупнейшим покупателем российского сырья, которое продается со скидкой.