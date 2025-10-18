У Трампа солгали? В Индии опровергают сокращение покупки нефти из РФ, - Reuters

В администрации Трампа заявили, что Индия якобы в два раза сократила покупки российской нефти. Однако индийские НПЗ не получали подобных указаний правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что российская нефть является главным раздражителем для президента США Дональда Трампа в его затянувшихся торговых переговорах с Индией.

В частности, половина его 50% пошлин на индийские товары введена в ответ из-за закупок российской нефти. У Трампа же говорят, что Москва использует доходы от продажи нефти для финансирования войны против Украины.

Ранее в четверг представитель Белого дома сообщил агентству, что переговоры с индийской делегацией в Вашингтоне на этой неделе были продуктивными, а также по его словам, индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сократили импорт российской нефти на 50%.

Однако источники в индийской отрасли утверждают, что Нью-Дели не уведомлял НПЗ о каких-либо просьбах о сокращении российского импорта.

По их словам, нефтеперерабатывающие заводы уже разместили заказы на отгрузку в ноябре, включая часть партий с поставкой в декабре. В связи с этим, любое сокращение может может отразиться на показателям за декабрь или январь.

Также по оценкам компании Kpler, импорт российской нефти в Индию в этом месяце должен увеличиться примерно на 20% и составит 1,9 млн баррелей в день.