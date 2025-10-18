ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Трампа солгали? В Индии опровергают сокращение покупки нефти из РФ, - Reuters

Суббота 18 октября 2025 06:00
UA EN RU
У Трампа солгали? В Индии опровергают сокращение покупки нефти из РФ, - Reuters Фото: импорт российской нефти в Индию в этом месяце должен увеличиться примерно на 20% (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В администрации Трампа заявили, что Индия якобы в два раза сократила покупки российской нефти. Однако индийские НПЗ не получали подобных указаний правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что российская нефть является главным раздражителем для президента США Дональда Трампа в его затянувшихся торговых переговорах с Индией.

В частности, половина его 50% пошлин на индийские товары введена в ответ из-за закупок российской нефти. У Трампа же говорят, что Москва использует доходы от продажи нефти для финансирования войны против Украины.

Ранее в четверг представитель Белого дома сообщил агентству, что переговоры с индийской делегацией в Вашингтоне на этой неделе были продуктивными, а также по его словам, индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сократили импорт российской нефти на 50%.

Однако источники в индийской отрасли утверждают, что Нью-Дели не уведомлял НПЗ о каких-либо просьбах о сокращении российского импорта.

По их словам, нефтеперерабатывающие заводы уже разместили заказы на отгрузку в ноябре, включая часть партий с поставкой в декабре. В связи с этим, любое сокращение может может отразиться на показателям за декабрь или январь.

Также по оценкам компании Kpler, импорт российской нефти в Индию в этом месяце должен увеличиться примерно на 20% и составит 1,9 млн баррелей в день.

Индия и российская нефть

Напомним, в ночь на 16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки нефти из РФ.

Также 17 октября появилась информация, что два индийских НПЗ купили 4 млн баррелей гайанской нефти у американской компании ExxonMobil. По данным Reuters, увеличение количества поставок сырой нефти поможет нефтеперерабатывающим заводам заменить часть импорта российской нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НАФТА Индия Дональд Трамп
Новости
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов