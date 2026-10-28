Трамп ответил, поручал ли Вэнсу предложить Ирану новые переговоры

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию медиа о том, что якобы поручал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу связаться с Ираном для возобновления переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Во время очередного общения с прессой у Трампа спросили, является ли правдивой информация The Wall Street Journal о том, что он поручил Вэнсу начать переговоры с Ираном о мирном урегулировании ситуации. Однако он это утверждение опроверг.

"Нет. Ирану нужна помощь с медицинскими принадлежностями. По сути, речь идет о доставке медикаментов для оказания помощи больным", - ответил глава Белого дома.

Отметим, что согласно источникам WSJ, Вэнс по указанию Трампа направил после главе службы безопасности Ирана с целью возобновления мирных переговоров. Инициатива имеет цель предотвратить возможную новую атаку США на Иран после довыборов в Конгресс.

При этом сказано, что обсуждения сосредотачивались на рамочных условиях переговорах, а не на конкретном мирном предложении.