Трамп відповів, чи доручав Венсу запропонувати Ірану нові переговори
Президент США Дональд Трамп спростував інформацію медіа про те, що нібито доручав віце-президенту США Джей Ді Венсу зв'язатися з Іраном для поновлення переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Під час чергового спілкування з пресою Трамп запитав, чи є правдивою інформація The Wall Street Journal про те, що він доручив Венсу розпочати переговори з Іраном про мирне врегулювання ситуації. Однак він це твердження спростував.
"Ні. Ірану потрібна допомога з медичним приладдям. По суті, йдеться про доставку медикаментів для надання допомоги хворим", - відповів глава Білого дому.
Зазначимо, що згідно з джерелами WSJ, Венс за вказівкою Трампа направив після глави служби безпеки Ірану з метою відновлення мирних переговорів. Ініціатива має на меті запобігти можливій новій атакі США на Іран після довиборів до Конгресу.
При цьому сказано, що обговорення зосереджувалися на рамкових умовах, а не на конкретній мирній пропозиції.
Загроза відновлення війни на Близькому Сході
Нагадаємо, минулої ночі The Wall Street Journal повідомило, що США попередили кілька країн Перської затоки про можливе поновлення короткочасної війни з Іраном після виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. За даними видання, США перекидають ППО, поповнюють запаси боєприпасів, а авіація готується до ударів.
Також зазначимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вчора після виборів у Кнесет натякнув на можливість поновлення війни з Іраном. За його словами, Ізраїль та Трамп отримали унікальну нагоду розгромити Іран, додавши, що перемогу над ворогом країни зможуть ще раз здобути в майбутньому.
Додамо, що за даними Пентагону, США витратили на війну з Іраном вже понад 47 млрд доларів. Частина коштів пішла на поповнення запасів витрачених боєприпасів, а ще на заміну військової техніки.