Пентагон потратил на войну с Ираном более 47 млрд долларов: куда ушли деньги

Расходы американских военных на войну против Ирана превысили 47 млрд долларов. Это более чем на 25% превышает ожидаемую сумму Министерства обороны США, обнародованную в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

На что США тратят деньги

Основная часть расходов связана с необходимостью пополнять запасы вооружения и заменять военную технику, использованную или потерянную в ходе боевых действий.

В частности, более 29 млрд долларов необходимо для пополнения запасов израсходованных боеприпасов. Еще более 6 млрд. долларов приходится на замену военного оборудования.

Приведенные данные не содержат четкой оценки расходов на восстановление американских военных баз, поврежденных в результате иранских ракетных и беспилотных атак.

Таким образом, фактические расходы США на войну могут быть еще больше, поскольку восстановление поврежденной инфраструктуры потребует дополнительных средств.

В последний раз Пентагон отчитывался о финансовом аспекте войны в сентябре, и тогда сумма составляла чуть менее 44 миллиардов. Таким образом, последний месяц противостояния выкачал из бюджета Пентагона еще более 3 миллиардов в американской валюте.