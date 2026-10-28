Нетаньяху намекнул на новую войну с Ираном и раскритиковал СМИ за "плохие" экзит-полы на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после парламентских выборов выступил в избирательном штабе партии "Ликуд" в Иерусалиме и сделал ряд заявлений. Он намекнул на новый виток войны с Ираном, раскритиковал экзит-полы за плохие прогнозы по партии "Ликуд", а также призвал сформировать национальное правое правительство без опоры на партии, возглавляемые арабами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Во время выступления перед сторонниками он сказал, что окончательные результаты выборов в парламент станут известны через один-два дня. По его словам, уже понятно, что "Ликуд" - самая большая партия в Израиле.

"Правый блок имеет решающее большинство... Нам нужно сформировать национальное правое правительство", - сказал Нетаньяху.

Он считает, что стране не стоит опираться на партии, которые возглавляют арабы, которые "выступают против нашего существования". По словам Нетаньяху, готовность других партий сотрудничать с такими партиями это "позор".

Также премьер Израиля раскритиковал СМИ, которые публиковали экзит-полы, согласно которым у блока партий оппозиции были более лучшие результаты, чем в правящего блока. По мнению Нетаньяху, таким образом медиа пытались отбить у его сторонников желание голосовать.

Кроме того, израильский премьер-министр намекнул, что Израиль вместе с президентом США Дональдом Трампом может вновь начать войну с Ираном.

"Израиль и наш друг президент Трамп получили уникальную возможность - раз и навсегда устранить иранскую угрозу. Мы смогли победить наших врагов, и мы сможем сделать это в будущем", - говорит он.

Отдельно Нетаньяху раскритиковал уголовные расследования, направленные против него. Как известно, с мая 2020 года израильского премьера судят по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом он свою вину отрицает.