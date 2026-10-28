США предупредили страны Персидского залива о возможной новой войне с Ираном после выборов, - WSJ

Соединенные Штаты предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможности короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после состоявшихся 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Вашингтон готовится к потенциальному возобновлению ударов, однако окончательного решения о новой операции президент Дональд Трамп еще не принял.

По данным издания, американские военные разрабатывают варианты новых атак, которые должны усилить давление на Тегеран и вынудить его пойти на уступки в ходе переговоров.

Среди потенциальных целей – энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также его ракетные и беспилотные возможности.

США готовятся к возможным новым ударам

Американские военные усугубляют свое присутствие в регионе, готовя дополнительные корабли, авиацию и морскую пехоту. США укрепляют региональную оборону, пополняют запасы боеприпасов и перемещают часть военнослужащих с потенциально опасных баз.

Израиль также разрабатывает планы возможных новых атак по Ирану. Предыдущая совместная американо-израильская кампания нанесла значительные повреждения иранской ядерной программе, однако дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не намерен возобновлять удары до промежуточных выборов 3 ноября. В то же время в Вашингтоне продолжают рассматривать военные сценарии на случай, если дипломатические усилия не дадут результата.

Иран угрожает ответом

Тегеран предупредил, что в случае новых американских атак может расширить удары по экономическим и гражданским объектам в странах региона. Иран хранит значительные запасы ракет и беспилотников и восстанавливает свой арсенал.

На фоне этих угроз страны Персидского залива опасаются, что новая эскалация может затронуть их инфраструктуру и энергетические объекты.

В то же время, посредники на Ближнем Востоке пытаются возобновить переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Аналитики предостерегают, что новые удары не обязательно заставят Иран капитулировать, а могут усилить его стремление развивать ракетные и ядерные возможности.

Отдельным вопросом остается состояние иранских ядерных объектов после предварительных атак. Международное агентство по атомной энергии заявляет, что из-за отсутствия доступа к поврежденным объектам не может проверить, переместил ли Иран ядерные материалы.