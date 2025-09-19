Трамп отказался от военной помощи Тайваню ради сделки с Китаем, - WP

Сразу пять человек рассказали изданию, что отказ связан с попыткой Трампа договориться о торговой сделке и возможном саммите с главой КНР Си Цзиньпином.

Причем некоторые отмечают, что решение, которое еще может быть отменено, знаменует собой разворот в политике США в отношении Тайваня, который Китай считает своей территорией.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, стоимость пакета составила б более 400 млн долларов и он был бы "более смертоносным", чем предыдущие раунды помощи Тайваню, включая боеприпасы и автономные беспилотники.

WP добавило, что согласно заявлению представителя Белого дома, решение о пакете помощи еше не принятию. В то же время посольство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев.

Помощь США Тайваню

Издание отмечает, что военные США уже давно выделяют ресурсы на оборону Тайваня, в то время как армия Китая быстро наращивает силы и проводит все более масштабные учения вокруг всего острова.

Представители армии и разведки США говорят, что Си Цзиньпин поручил своей армии быть способной захватить Тайвань к 2027 году, хотя эта дата не является крайним сроком для вторжения.

В то же время WP пишет, что на встрече представителей оборонного ведомства США и Тайваня в Анкоридже в августе, стороны договорились о крупномасштабной продаже оружия.

По словам четырех источников, Тайвань планирует оплатить новую партию вооружений, общая сумма которой может составить миллиарды долларов. Для этого будет принят законопроект о дополнительных расходах на оборону, который сейчас активно обсуждается властями острова.

Также источники сообщили, что пакет будет состоять почти только из "асимметричного" оборудования, такого как беспилотники, ракеты и датчики для наблюдения за побережьем островах.

Однако поставки такого оружия нового поколения может занять годы. Тайбэй уже ожидает поставки вооружения стоимостью в миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

Как известно, в следующем году Тайвань планирует потратить на оборону 3,3% своего ВВП. Страна намерена увеличит эту цифру, поскольку Трамп призывает установить ориентир в размере 10%. В августе президент Цзин-дэ заявил, что к 2030 году остров будет платить 5% ВВП.

Что касается еще военной помощи, на этой неделе администрация Трампа неофициально уведомила Конгресс о возможной продаже оружия Тайваню на 500 млн долларов.

Говоря о ситуации с Тайванем, Washington Post отметило еще общеизвестный факт, что Трамп неоднократно заявлял, что Китай не будет вторгаться в Тайвань во время его пребывания у власти.