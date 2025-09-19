Трамп відмовився від військової допомоги Тайваню заради угоди з Китаєм, - WP

Одразу п'ятеро людей розповіли виданню, що відмова пов'язана зі спробою Трампа домовитися про торговельну угоду і можливий саміт із главою КНР Сі Цзіньпіном.

Причому дехто зазначає, що рішення, яке ще може бути скасовано, знаменує собою розворот у політиці США щодо Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, вартість пакета становила б понад 400 млн доларів, і він був би "більш смертоносним", ніж попередні раунди допомоги Тайваню, включно з боєприпасами та автономними безпілотниками.

WP додало, що згідно із заявою представника Білого дому, рішення про пакет допомоги ще не ухвалено. Водночас посольство Тайваню у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

Допомога США Тайваню

Видання зазначає, що військові США вже давно виділяють ресурси на оборону Тайваню, в той час як армія Китаю швидко нарощує сили і проводить все більш масштабні навчання навколо всього острова.

Представники армії та розвідки США кажуть, що Сі Цзіньпін доручив своїй армії бути здатною захопити Тайвань до 2027 року, хоча ця дата не є крайнім терміном для вторгнення.

Водночас WP пише, що на зустрічі представників оборонного відомства США і Тайваню в Анкоріджі в серпні, сторони домовилися про великомасштабний продаж зброї.

За словами чотирьох джерел, Тайвань планує оплатити нову партію озброєнь, загальна сума якої може скласти мільярди доларів. Для цього буде ухвалено законопроєкт про додаткові витрати на оборону, який зараз активно обговорюється владою острова.

Також джерела повідомили, що пакет складатиметься майже лише з "асиметричного" обладнання, такого як безпілотники, ракети та датчики для спостереження за узбережжям островів.

Однак постачання такої зброї нового покоління може зайняти роки. Тайбей уже очікує на постачання озброєння вартістю в мільярди доларів, включно з винищувачами F-16 і протикорабельними ракетами Harpoon.

Як відомо, наступного року Тайвань планує витратити на оборону 3,3% свого ВВП. Країна має намір збільшити цю цифру, оскільки Трамп закликає встановити орієнтир у розмірі 10%. У серпні президент Цзін-де заявив, що до 2030 року острів платитиме 5% ВВП.

Що стосується ще військової допомоги, цього тижня адміністрація Трампа неофіційно повідомила Конгрес про можливий продаж зброї Тайваню на 500 млн доларів.

Говорячи про ситуацію з Тайванем, Washington Post відзначило ще загальновідомий факт, що Трамп неодноразово заявляв, що Китай не буде вторгатися в Тайвань під час його перебування при владі.