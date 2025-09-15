Переговоры США и Китая: Трамп подвел итоги и анонсировал разговор с Си Цзиньпинем
Американский президент Дональд Трамп планирует в конце этой недели поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что переговоры представителей США и Китая в Европе по торговым вопросам прошли "очень хорошо".
Об этом сообщил глава Белого дома в соцсети Truth Social, передает РБК-Украина.
"Большая торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла очень хорошо! Она скоро завершится. Также было достигнуто соглашение по "определенной" компании, которую молодежь в нашей стране очень хотела спасти. Они будут очень счастливы!", - написал Трамп.
Также американский лидер анонсировал разговор с Си Цзиньпинем, который должен состоятся 19 сентября.
"Я буду разговаривать с президентом Си в пятницу. Наши отношения остаются очень прочными", - добавил Трамп.
Как известно, 14 сентября в Мадриде началась четвертая за четыре месяца встреча официальных лиц США и Китая.
В планах было обсуждение нерешенных торговых вопросов и приближение дедлайна по продаже подразделения китайского видеоприложения TikTok в США.
Также на встрече представители должны были обсудить требования Вашингтона к странам G7 и европейским союзникам относительно пошлин против Китая, которые направлены на прекращение закупки российской нефти.
В то же время Китай пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупок российской нефти.
Торговые пошлины
Трамп заявил ранее о намерении ввести 100% тарифы против торговых партнеров России, отметив, что ранее никогда этого не делал, но теперь хочет действовать решительно.
Глава Белого дома призвал КНР и Индию прекратить покупку российской нефти, чтобы ограничить финансирование войны против Украины
Однако в итоге Трамп не спешит вводить новые ограничения против Китая, ссылаясь на активную фазу торговых переговоров между странами.
Bloomberg сообщил, что США и Китай пытаются избежать новой экономической войны, впрочем, ликвидировать этот риск пока не удалось.