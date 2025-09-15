ua en ru
Бессент рассказал, когда США и Китай поставят точку в сделке по TikTok

Понедельник 15 сентября 2025 17:00
Бессент рассказал, когда США и Китай поставят точку в сделке по TikTok
Автор: Маловичко Юлия

Представители США и Китая наработали основу для сделки по TikTok и лидеры стран закроют этот вопрос на переговорах, которые предварительно запланированы на пятницу, 19 сентября.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент после переговоров представителей стран в Мадриде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

"У нас есть основа для сделки по TikTok. Два лидера, Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, поговорят в пятницу, чтобы завершить сделку", - заявил Бессент журналистам в Мадриде.

Он отказался комментировать детали, ссылаясь на частные переговоры.

NYT напоминает, что у Трампа есть время до среды, чтобы ввести в действие или отложить закон, требующий отделения TikTok от его китайского владельца ByteDance.

В ином случае приложение столкнется с запретом в США, связанным с национальной безопасностью.

TikTok в США

Напомним, что в начале этого года в США вступил в силу закон, согласно которому в стране по соображениям безопасности запрещена работа популярной соцсети TikTok.

До этого китайская компания ByteDance отказалась продать платформу, что позволило бы избежать запрета.

Сервис прекратил свою работу в США. При попытке открыть приложение пользователи увидели сообщения о недоступности TikTok. Однако это длилось всего 12 часов.

Ведь Трамп с приходом на второй президентский срок отложил действие закона, обязывающего продать американские активы TikTok или заблокировать платформу в США.

Сначала крайний срок перенесли на начало апреля, затем - на середину июня, а впоследствии еще и на сентябрь. Как сообщает Reuters, администрация Трампа планирует снова сдвинуть дедлайн для продажи TikTok.

Вопрос работы TikTok в США решается

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал беседу с лидером КНР Си Цзиньпинем и заявил о хороших результатах переговоров между представителями стран в Мадриде.

В испанской столице 14 сентября начались переговоры представителей Китая и США, на которых решали вопросы в торговле, обсуждали пошлины и сделку по TikTok.

