Бессент рассказал, когда США и Китай поставят точку в сделке по TikTok

Представители США и Китая наработали основу для сделки по TikTok и лидеры стран закроют этот вопрос на переговорах, которые предварительно запланированы на пятницу, 19 сентября.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент после переговоров представителей стран в Мадриде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

"У нас есть основа для сделки по TikTok. Два лидера, Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, поговорят в пятницу, чтобы завершить сделку", - заявил Бессент журналистам в Мадриде. Он отказался комментировать детали, ссылаясь на частные переговоры. NYT напоминает, что у Трампа есть время до среды, чтобы ввести в действие или отложить закон, требующий отделения TikTok от его китайского владельца ByteDance. В ином случае приложение столкнется с запретом в США, связанным с национальной безопасностью.