Трамп выделил 25 млн долларов на возвращение украинских детей из РФ

Государственный департамент США объявил о выделении помощи на сумму 25 миллионов долларов на программы возвращения и реабилитации насильно депортированных Россией украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.
Как отмечается в сообщении Госдепа, выделенные средства направят на поддержку:
Финансирование США будет поддерживать два вида программ. Первый - непосредственно отслеживание депортированных детей. Второй - проекты по поддержке правительства Украины и доверенных местных партнеров в реабилитации тех, кого удалось вернуть.
В Госдепе отметили, что США продолжают финансировать десятки программ помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны России против Украины.
"Президент Трамп четко дал понять, что трагическое кровопролитие в Украине должно прекратиться, и его администрация остается полностью преданной делу обеспечения прочного мира", - говорится в заявлении.
Напомним, первая леди США Мелания Трамп в августе 2025 года написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Тогда письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.
В декабре 2025 года первая леди США сообщила, что в рамках "гуманитарных усилий" Украины и России домой смогли вернуться семеро похищенных украинских детей.
А 12 февраля 2026 года в Белом доме заявили, что Мелания Трамп снова помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи.