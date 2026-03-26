RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп выделил 25 млн долларов на возвращение украинских детей из РФ

22:01 26.03.2026 Чт
2 мин
Средства направят на идентификацию, возвращение и реабилитацию детей и молодежи, которых РФ принудительно переместила
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Государственный департамент США объявил о выделении помощи на сумму 25 миллионов долларов на программы возвращения и реабилитации насильно депортированных Россией украинских детей.

На что направят средства

Как отмечается в сообщении Госдепа, выделенные средства направят на поддержку:

  • идентификации депортированных детей;
  • возвращение их в Украину;
  • реабилитации украинских детей и молодежи, которые были принудительно перемещены Россией.

Финансирование США будет поддерживать два вида программ. Первый - непосредственно отслеживание депортированных детей. Второй - проекты по поддержке правительства Украины и доверенных местных партнеров в реабилитации тех, кого удалось вернуть.

Позиция США

В Госдепе отметили, что США продолжают финансировать десятки программ помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны России против Украины.

"Президент Трамп четко дал понять, что трагическое кровопролитие в Украине должно прекратиться, и его администрация остается полностью преданной делу обеспечения прочного мира", - говорится в заявлении.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп в августе 2025 года написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Тогда письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

В декабре 2025 года первая леди США сообщила, что в рамках "гуманитарных усилий" Украины и России домой смогли вернуться семеро похищенных украинских детей.

А 12 февраля 2026 года в Белом доме заявили, что Мелания Трамп снова помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
