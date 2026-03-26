Трамп виділив 25 млн доларів на повернення українських дітей з РФ

На що спрямують кошти

Як зазначається в повідомленні Держдепу, виділені кошти спрямують на підтримку:

ідентифікації депортованих дітей;

повернення їх в Україну;

реабілітації українських дітей та молоді, яких було примусово переміщено Росією.

Фінансування США підтримуватиме два види програм. Перший - безпосередньо відстеження депортованих дітей. Другий - проєкти з підтримки уряду України та довірених місцевих партнерів у реабілітації тих, кого вдалося повернути.

Позиція США

У Держдепі наголосили, що США продовжують фінансувати десятки програм допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни Росії проти України.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися, і його адміністрація залишається повністю відданою справі забезпечення міцного миру", - йдеться у заяві.