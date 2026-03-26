Трамп виділив 25 млн доларів на повернення українських дітей з РФ

Державний департамент США оголосив про виділення допомоги на суму 25 мільйонів доларів на програми повернення та реабілітації насильно депортованих Росією українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.
Як зазначається в повідомленні Держдепу, виділені кошти спрямують на підтримку:
Фінансування США підтримуватиме два види програм. Перший - безпосередньо відстеження депортованих дітей. Другий - проєкти з підтримки уряду України та довірених місцевих партнерів у реабілітації тих, кого вдалося повернути.
У Держдепі наголосили, що США продовжують фінансувати десятки програм допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни Росії проти України.
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися, і його адміністрація залишається повністю відданою справі забезпечення міцного миру", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп у серпні 2025 року написала “листа миру” Володимиру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей. Тоді лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.
У грудні 2025 року перша леді США повідомила, що в межах “гуманітарних зусиль” України та Росії додому змогли повернутись семеро викрадених українських дітей.
А 12 лютого 2026 року у Білому домі заявили, що Меланія Трамп знову допомогла з поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.