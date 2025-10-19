ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Без уступок Путину. Зеленский объяснил месседж Трампа о прекращении войны

Воскресенье 19 октября 2025 17:17
UA EN RU
Без уступок Путину. Зеленский объяснил месседж Трампа о прекращении войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Призыв президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине заключается в том, чтобы начать этот процесс с остановки армий по линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

"Я понял публичный месседж Трампа как то, что мы должны завершить эту войну. И начать это завершение с того места, где стоят солдаты сейчас, - с линии контакта. Если я понял правильно", - сказал глава государства.

Президент отметил, что согласен с тем, что для остановки войны и срочной дипломатии, обе стороны должны остановиться там, где находятся сейчас. То есть, без каких-либо дополнительных уступок России.

"Я согласен, что если мы хотим остановить войну и выйти на мирные переговоры срочным и дипломатическим способом, нам надо стоять там, где мы стоим. Не отдавать что-то дополнительно Путину то, чего он хочет. Потому что он террорист", - заявил Зеленский.

Он выразил готовность к встречам в любых форматах и подчеркнул, что переговоры должны быть в тихой ситуации, без обстрелов.

"Поэтому мы должны стоять там, где стоим, и начать любой формат, как я уже говорил, двух- или трехсторонний, но мы должны говорить. Мирные переговоры должны быть в тихой спокойной ситуации, а не под ударами дронов и ракет. Поэтому сначала должно быть прекращение огня", - резюмировал президент.

Призыв Трампа

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимир Зеленским.

После этого он опубликовал пост, в котором призвал стороны остановится там, где войска находятся сейчас, и заключить мирную сделку.

"Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких колоссальных и непосильных затрат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю - хватит, возвращайтесь домой к своим семьям в мире!", - подчеркнул Трамп.

Через несколько часов во время общения с журналистами Трамп вновь подчеркнул, что стороны должны остановится по линии фронта.

Также отметим, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что терпение Трампа заканчивается, и Украине и России нужно признать реалии на местах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов