Без уступок Путину. Зеленский объяснил месседж Трампа о прекращении войны

Призыв президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине заключается в том, чтобы начать этот процесс с остановки армий по линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News .

"Я понял публичный месседж Трампа как то, что мы должны завершить эту войну. И начать это завершение с того места, где стоят солдаты сейчас, - с линии контакта. Если я понял правильно", - сказал глава государства.

Президент отметил, что согласен с тем, что для остановки войны и срочной дипломатии, обе стороны должны остановиться там, где находятся сейчас. То есть, без каких-либо дополнительных уступок России.

"Я согласен, что если мы хотим остановить войну и выйти на мирные переговоры срочным и дипломатическим способом, нам надо стоять там, где мы стоим. Не отдавать что-то дополнительно Путину то, чего он хочет. Потому что он террорист", - заявил Зеленский.

Он выразил готовность к встречам в любых форматах и подчеркнул, что переговоры должны быть в тихой ситуации, без обстрелов.

"Поэтому мы должны стоять там, где стоим, и начать любой формат, как я уже говорил, двух- или трехсторонний, но мы должны говорить. Мирные переговоры должны быть в тихой спокойной ситуации, а не под ударами дронов и ракет. Поэтому сначала должно быть прекращение огня", - резюмировал президент.