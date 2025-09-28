Трамп: сделка по Газе на завершающей стадии, Нетаньяху поддерживает план

В интервью американскому изданию Трамп сказал, что переговоры по прекращению войны в Газе "находятся на завершающей стадии". По его словам, соглашение может открыть путь к миру на всем Ближнем Востоке.

"Все объединились, чтобы достичь соглашения, но нам все еще нужно его завершить", - сказал американский лидер.

Шаги к миру

По словам Трампа, Израиль, ХАМАС и арабские страны предоставили "очень положительный фидбек" по плану, который президент предложил недавно. При этом целью плана является восстановление мира не только в Газе, но и во всем регионе.

"Арабский мир хочет мира, Израиль хочет мира, и Биби (премьер Израиля Нетаньяху, - ред.) хочет мира... Если мы это сделаем, это будет большой день для Израиля и для Ближнего Востока. Это будет первый шанс для настоящего мира на Ближнем Востоке. Но сначала мы должны это сделать", - сказал Трамп.

Источник издания добавил, что Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме 29 сентября. Сам Трамп сказал, что премьер Израиля поддерживает его мирный план, однако официальных комментариев от израильского правительства не было.

Что может стать помехой

При этом существует ряд разногласий, которые могут помешать заключению соглашения. Так, Израиль требует жесткого разоружения ХАМАС, а Нетаньяху говорил западным СМИ, что он против любой роли Палестинской администрации в Газе. Для него это "красная линия".

"По словам источников, знакомых с переговорами, Израиль и арабские страны в течение последних пяти дней пытались внести изменения в текст во время переговоров...Нетаньяху заявил, что переговоры по плану продолжаются, и соглашение еще не окончательно заключено", - добавило издание.

Перспективы есть

Агентство Reuters 28 сентября телефонное интервью у Трампа. Президент США сообщил, что Трамп "получил очень хорошие отзывы", а также надеется, что завтра ему удастся заключить мирное соглашение с Нетаньяху.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что он оптимистично смотрит на перспективы реализации трехкомпонентного плана Трампа, который предусматривает возвращение всех заложников, разоружение ХАМАС и возобновление поставок гуманитарной помощи в Газу.

"Я более оптимистично смотрю на то, где мы сейчас находимся, чем на то, где мы были когда-либо за последние несколько месяцев, но давайте будем реалистами, эти вещи могут быть сорваны в последнюю минуту... Я думаю, что мы близки к достижению всех трех этих целей", - сказал он.