Трамп: угода щодо Гази на завершальній стадії, Нетаньяху підтримує план

В інтерв'ю американському виданню Трамп сказав, що переговори щодо припинення війни в Газі "перебувають на завершальній стадії". За його словами, угода може відкрити шлях до миру на всьому Близькому Сході.

"Усі об’єдналися, щоб досягти угоди, але нам все ще потрібно її завершити", - сказав американський лідер.

Кроки до миру

За словами Трампа, Ізраїль, ХАМАС та арабські країни надали "дуже позитивний фідбек" щодо плану, який президент запропонував нещодавно. При цьому метою плану є відновлення миру не тільки в Газі, але й в усьому регіоні.

"Арабський світ хоче миру, Ізраїль хоче миру, і Бібі (прем'єр Ізраїля Нетаньяху, - ред.) хоче миру... Якщо ми це зробимо, це буде великий день для Ізраїлю та для Близького Сходу. Це буде перший шанс для справжнього миру на Близькому Сході. Але спочатку ми повинні це зробити", - сказав Трамп.

Джерело видання додало, що Трамп та Нетаньяху зустрінуться в Білому домі 29 вересня. Сам Трамп сказав, що прем'єр Ізраїля підтримує його мирний план, проте офіційних коментарів від ізраїльського уряду не було.

Що може стати на заваді

При цьому існує низка розбіжностей, які можуть стати на заваді укладенню угоди. Так, Ізраїль вимагає жорсткого роззброєння ХАМАС, а Нетаньяху говорив західним ЗМІ, що він проти будь-якої ролі Палестинської адміністрації в Газі. Для нього це "червона лінія".

"За словами джерел, обізнаних з переговорами, Ізраїль та арабські країни протягом останніх п'яти днів намагалися внести зміни до тексту під час переговорів... Нетаньяху заявив, що переговори щодо плану тривають, і угода ще не остаточно укладена", - додало видання.

Перспективи є

Агентство Reuters 28 вересня телефонне інтерв'ю у Трампа. Президент США повідомив, що Трамп "отримав дуже гарні відгуки", а також сподівається, що завтра йому вдасться укласти мирну угоду з Нетаньяху.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що він оптимістично дивиться на перспективи реалізації трикомпонентного плану Трампа, який передбачає повернення всіх заручників, роззброєння ХАМАС та відновлення постачання гуманітарної допомоги в Газу.

"Я більш оптимістично дивлюся на те, де ми зараз знаходимося, ніж на те, де ми були будь-коли за останні кілька місяців, але будьмо реалістами, ці речі можуть бути зірвані в останню хвилину... Я думаю, що ми близькі до досягнення всіх трьох цих цілей", - сказав він.