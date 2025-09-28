Трамп представил план завершения войны в Газе: стали известны ключевые пункты
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
США обещают остановить аннексию Западного берега Израилем и контролировать выполнение договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Hadath.
Согласно документу план президента США Дональда Трампа также предусматривает:
- Прекращениеогня и освобождение заложников: немедленное прекращение боевых действий, освобождение заложников в течение 48 часов.
- Разоружение ХАМАС: уничтожение наступательного оружия; амнистия для боевиков, которые откажутся от насилия; безопасный выезд за границу для других.
- Гуманитарная помощь и восстановление: возглавляемые США усилия по восстановлению инфраструктуры, больниц и жилья; распределение помощи под контролем ООН и других нейтральных структур.
- Временное управление: управление Газой будут осуществлять "квалифицированные палестинцы" под международным наблюдением до проведения реформ Палестинской автономии.
- Международные силы безопасности: арабские и международные войска будут обеспечивать безопасность Газы, пока Израиль постепенно будет отводить свои войска.
- Обмен пленными: Израиль освободит палестинских заключенных после освобождения заложников.
- Путь к палестинской государственности: будущие переговоры могут рассматривать вопрос создания палестинского государства, но только после реформ и восстановления.
Ранее издание Politico уже сообщало, что во время встречи с лидерами арабских стран Трамп якобы пообещал не позволить Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.
Недавно Трамп анонсировал "эффективные" переговоры до подписания финального мирного соглашения по завершению войны в Секторе Газа.
Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф анонсировал прорыв в переговорах по завершению войны в Секторе Газа.