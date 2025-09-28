Трамп представил план завершения войны в Газе: стали известны ключевые пункты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Hadath .

Ранее издание Politico уже сообщало, что во время встречи с лидерами арабских стран Трамп якобы пообещал не позволить Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Недавно Трамп анонсировал "эффективные" переговоры до подписания финального мирного соглашения по завершению войны в Секторе Газа.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф анонсировал прорыв в переговорах по завершению войны в Секторе Газа.