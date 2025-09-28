ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп представил план завершения войны в Газе: стали известны ключевые пункты

Сектор Газа, Воскресенье 28 сентября 2025 14:46
UA EN RU
Трамп представил план завершения войны в Газе: стали известны ключевые пункты Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

США обещают остановить аннексию Западного берега Израилем и контролировать выполнение договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Согласно документу план президента США Дональда Трампа также предусматривает:

  • Прекращениеогня и освобождение заложников: немедленное прекращение боевых действий, освобождение заложников в течение 48 часов.
  • Разоружение ХАМАС: уничтожение наступательного оружия; амнистия для боевиков, которые откажутся от насилия; безопасный выезд за границу для других.
  • Гуманитарная помощь и восстановление: возглавляемые США усилия по восстановлению инфраструктуры, больниц и жилья; распределение помощи под контролем ООН и других нейтральных структур.
  • Временное управление: управление Газой будут осуществлять "квалифицированные палестинцы" под международным наблюдением до проведения реформ Палестинской автономии.
  • Международные силы безопасности: арабские и международные войска будут обеспечивать безопасность Газы, пока Израиль постепенно будет отводить свои войска.
  • Обмен пленными: Израиль освободит палестинских заключенных после освобождения заложников.
  • Путь к палестинской государственности: будущие переговоры могут рассматривать вопрос создания палестинского государства, но только после реформ и восстановления.

Ранее издание Politico уже сообщало, что во время встречи с лидерами арабских стран Трамп якобы пообещал не позволить Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Недавно Трамп анонсировал "эффективные" переговоры до подписания финального мирного соглашения по завершению войны в Секторе Газа.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф анонсировал прорыв в переговорах по завершению войны в Секторе Газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
Новости
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых и 100 поврежденных объектов
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых и 100 поврежденных объектов
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"