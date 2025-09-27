Трамп анонсировал интенсивные мирные переговоры по Сектору Газа

Президент США Дональд Трамп анонсировал "эффективные" переговоры до подписания финального мирного соглашения о завершении войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что "рад сообщить об очень вдохновляющих и продуктивных обсуждениях с ближневосточным сообществом по Газе".

"Интенсивные переговоры продолжаются уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы достичь успешно завершенного соглашения. Все страны региона вовлечены, ХАМАС хорошо знаком с этими обсуждениями, а Израиль проинформирован на всех уровнях, включая премьер-министра Биби Нетаньяху", - заявил глава государства.

Трамп добавил, что "существует больше доброй воли и энтузиазма для достижения соглашения, после стольких десятилетий, чем я когда-либо видел раньше".

"Все стремятся оставить этот период смерти и тьмы позади. Для меня честь быть частью этих переговоров. Мы должны вернуть заложников и достичь ПОСТОЯННОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО МИРА!", - написал президент США.