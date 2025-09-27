Трамп анонсировал интенсивные мирные переговоры по Сектору Газа
Президент США Дональд Трамп анонсировал "эффективные" переговоры до подписания финального мирного соглашения о завершении войны в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Белого дома в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что "рад сообщить об очень вдохновляющих и продуктивных обсуждениях с ближневосточным сообществом по Газе".
"Интенсивные переговоры продолжаются уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы достичь успешно завершенного соглашения. Все страны региона вовлечены, ХАМАС хорошо знаком с этими обсуждениями, а Израиль проинформирован на всех уровнях, включая премьер-министра Биби Нетаньяху", - заявил глава государства.
Трамп добавил, что "существует больше доброй воли и энтузиазма для достижения соглашения, после стольких десятилетий, чем я когда-либо видел раньше".
"Все стремятся оставить этот период смерти и тьмы позади. Для меня честь быть частью этих переговоров. Мы должны вернуть заложников и достичь ПОСТОЯННОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО МИРА!", - написал президент США.
Новый план Трампа по Сектору Газа
Напомним, 25 сентября Дональд Трамп представил новый мирный план по урегулированию ситуации в Секторе Газа.
Он содержит 21 пункт, среди которых - прекращение огня, освобождение сторонами всех заложников и развертывание международной стабилизационной силы на территории, которую захватил Израиль.
В частности, ХАМАС не будет участвовать в управлении анклавом, а жителей Газы не планируют принудительно выселять из региона. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявит свою позицию в ходе встречи с Трампом в понедельник, 29 сентября.
Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф анонсировал прорыв в переговорах по завершению войны в Секторе Газа.
Издание Politico сообщило, что во время встречи с лидерами арабских стран Трамп якобы пообещал не позволить Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.