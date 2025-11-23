Трамп на фоне встречи в Женеве устроил истерику из-за якобы "неблагодарности" Украины

Трамп заявил, что война между Украиной и Россией якобы "никогда бы не началась", если бы в США и Украине было "сильное и надлежащее руководство". А войну в Украине 47-й президент США, мол, "унаследовал".

"Она началась задолго до того, как я вступил в должность на второй срок, во времена администрации Сонного Джо Байдена, и только ухудшилась", - написал он.

Трамп снова обвинил демократов в том, что у него якобы "украли выборы" в 2020 году, а также заявил, что украинские власти якобы "не выразили никакой благодарности" Белому дому за так называемые "мирные усилия".

"Я унаследовал войну, которая никогда бы не должна была произойти, войну, которая является проигрышной для всех... Европа продолжает покупать нефть у России, США продолжают продавать огромные объемы оружия для передачи Украине", - заявил он, обвинив Байдена в том, будто бы тот "отдал все бесплатно".