Трамп и дело Эпштейна: американцы рассказали, что думают по этому поводу
Большинство американцев убеждены, что президент США Дональд Трамп пытается скрыть преступления сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Что касается причастности Трампа к самим преступлениям - мнения раскололись поровну.
Как передает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса Economist.
Читайте также: Трамп упомянут в новых файлах Эпштейна: знакомился с 14-летней девочкой
Итак, ровно половина опрошенных считают президента США причастным к незаконной деятельности покойного преступника. А вот 53% респондентов заявили, что, по их мнению, Дональд Трамп пытается скрыть преступления Джеффри Эпштейна.
Еще немного статистики: 29% не согласились с утверждением, что Трамп скрывает преступления покойного финансиста, а 30% убеждены, что он не имеет к ним отношения.
В то же время Трампу не было выдвинуто обоснованных уголовных обвинений в связи с делом Эпштейна. Президент США ранее решительно отрицал любые правонарушения и заявлял, что разорвал отношения с финансистом много лет назад.
Резкий раскол по партийному признаку
Что касается политикума, опрос зафиксировал глубокое партийное разделение:
91% демократов считают, что Трамп пытался скрыть преступления Эпштейна, против этого утверждения 13% республиканцев;
86% демократов убеждены в его причастности к незаконной деятельности, тогда как 67% республиканцев заявили, что он не был причастен.
Критика из-за обнародования файлов
Администрация Трампа подверглась критике за то, как вела расследование по делу Эпштейна.
В прошлом году Конгресс почти единогласно принял закон, который обязал Министерство юстиции США обнародовать все материалы по Эпштейну с возможностью редактирования для защиты личностей жертв. Трамп подписал документ после значительного политического давления.
Однако после публикации файлов ведомство столкнулось с критикой: документы были существенно отредактированы, а часть информации, которая могла идентифицировать жертв, осталась открытой.
Лишь 24% респондентов одобрили действия Трампа в рамках расследования, тогда как 57% заявили о неодобрении.
Опрос проводился с 13 по 16 февраля среди 1682 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.
Трамп и дело Эпштейна
Как известно, в деле сексуального преступника Джеффри Эпштейна имя Трампа упоминалось неоднократно. Более того, в сети распространились кадры, на которых президент США находился в компании покойного финансиста на различных вечеринках.
Сам Трамп свою причастность к делу преступника отрицает и утверждает, что разорвал с ним контакты еще очень давно. РБК-Украина на днях писало, что в опубликованных в США документах по делу Эпштейна содержатся сведения о возможном телефонном разговоре с участием Дональда Трампа.
Также опубликованные электронные письма из новой части архива Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что финансист на протяжении нескольких лет предпринимал попытки добиться личной встречи с диктатором Владимиром Путиным.