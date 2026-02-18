Трамп и дело Эпштейна: американцы рассказали, что думают по этому поводу

Большинство американцев убеждены, что президент США Дональд Трамп пытается скрыть преступления сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Что касается причастности Трампа к самим преступлениям - мнения раскололись поровну.

Как передает РБК-Украина , об этом свидетельствуют данные опроса Economist.

Итак, ровно половина опрошенных считают президента США причастным к незаконной деятельности покойного преступника. А вот 53% респондентов заявили, что, по их мнению, Дональд Трамп пытается скрыть преступления Джеффри Эпштейна.

Еще немного статистики: 29% не согласились с утверждением, что Трамп скрывает преступления покойного финансиста, а 30% убеждены, что он не имеет к ним отношения.

В то же время Трампу не было выдвинуто обоснованных уголовных обвинений в связи с делом Эпштейна. Президент США ранее решительно отрицал любые правонарушения и заявлял, что разорвал отношения с финансистом много лет назад.

Резкий раскол по партийному признаку

Что касается политикума, опрос зафиксировал глубокое партийное разделение:

91% демократов считают, что Трамп пытался скрыть преступления Эпштейна, против этого утверждения 13% республиканцев;

86% демократов убеждены в его причастности к незаконной деятельности, тогда как 67% республиканцев заявили, что он не был причастен.

Критика из-за обнародования файлов

Администрация Трампа подверглась критике за то, как вела расследование по делу Эпштейна.

В прошлом году Конгресс почти единогласно принял закон, который обязал Министерство юстиции США обнародовать все материалы по Эпштейну с возможностью редактирования для защиты личностей жертв. Трамп подписал документ после значительного политического давления.

Однако после публикации файлов ведомство столкнулось с критикой: документы были существенно отредактированы, а часть информации, которая могла идентифицировать жертв, осталась открытой.

Лишь 24% респондентов одобрили действия Трампа в рамках расследования, тогда как 57% заявили о неодобрении.

Опрос проводился с 13 по 16 февраля среди 1682 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.