В деле Эпштейна появились новые упоминания о Трампе - есть свидетель

США, Четверг 12 февраля 2026 01:45
В деле Эпштейна появились новые упоминания о Трампе - есть свидетель Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В опубликованных в США документах по делу Джеффри Эпштейна содержатся сведения о возможном телефонном разговоре с участием Дональда Трампа. Речь идет о событиях 2006 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию BBC.

Читайте также: Трамп еще в 2000-х говорил о преступлениях Эпштейна: что раскрыли файлы ФБР

Что говорится в документах ФБР

В недавно обнародованных материалах по делу Джеффри Эпштейна опубликована расшифровка интервью ФБР с бывшим руководителем полиции Палм-Бич. Документ, который цитирует BBC со ссылкой на публикацию Министерства юстиции США, датирован 2019 годом.

Собеседник следователей утверждал, что после начала расследования в 2006 году ему позвонил Дональд Трамп и заявил: "Слава Богу, что вы его останавливаете, все знают, что он этим занимается".

Согласно расшифровке, в ходе разговора упоминалось, что Эпштейн был исключен из клуба Мар-а-Лаго, поскольку "люди в Нью-Йорке знали, что он отвратителен".

Также утверждается, что правоохранителям советовали обратить внимание на Гислейн Максвелл, которую называли "злой" и связанной с деятельностью финансиста.

Кроме того, в документе приводятся слова о том, что собеседник якобы оказался рядом с Эпштейном, когда тот находился "с подростками", после чего "ушел оттуда".

Реакция сторон

В публикации отмечается, что один из представителей Минюста заявил: ведомству "неизвестны какие-либо доказательства, подтверждающие, что президент связывался с правоохранительными органами 20 лет назад".

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, отвечая на вопрос о возможном звонке, сказала: "возможно это произошло в 2006 году, а возможно и нет. Я не знаю ответа".

"Трамп всегда говорил, что он выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба Мар-а-Лаго, потому что Джеффри Эпштейн был подонком. И это правда относительно этого звонка. Если он действительно был, это подтверждает именно то, что президент Трамп говорил с самого начала", — заявила Ливитт.

Ранее Дональд Трамп отрицал причастность к противоправным действиям в рамках дела Эпштейна и заявлял, что не был осведомлен о его преступлениях.

В 2019 году, комментируя арест финансиста по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, он подчеркнул: "Нет, я не имел ни малейшего представления. Я не разговаривал с ним много-много лет".

Напоминаем, что опубликованные электронные письма из новой части архива Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что финансист на протяжении нескольких лет предпринимал попытки добиться личной встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Отметим, что бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон объявил о выходе из "Лейбористской партии", объяснив решение желанием не усугублять репутацию партии в свете новых публикаций по делу Джеффри Эпштейна.

