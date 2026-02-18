Трамп та справа Епштейна: американці розповіли, що думають щодо цього
Більшість американців переконані, що президент США Дональд Трамп намагається приховати злочини сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Щодо причетності Трампа до самих злочинів - думки розкололись порівну.
Як передає РБК-Україна, про це cвідчать дані опитування Economist.
Отже, рівно половина опитаних вважають президента США причетним до незаконної діяльності покійного злочинця. А от 53% респондентів заявили, що, на їхню думку, Дональд Трамп намагається приховати злочини Джеффрі Епштейна.
Ще трохи статистики: 29% не погодилися з твердженням, що Трамп приховує злочини покійного фінансиста, а 30% переконані, що він не має до них відношення.
Водночас Трампу не було висунуто обґрунтованих кримінальних обвинувачень у зв’язку зі справою Епштейна. Президент США раніше рішуче заперечував будь-які правопорушення та заявляв, що розірвав стосунки з фінансистом багато років тому.
Різкий розкол за партійною ознакою
Щодо політикума, опитування зафіксувало глибокий партійний поділ:
91% демократів вважають, що Трамп намагався приховати злочини Епштейна, проти цього твердження 13% республіканців;
86% демократів переконані у його причетності до незаконної діяльності, тоді як 67% республіканців заявили, що він не був причетний.
Критика через оприлюднення файлів
Адміністрація Трампа зазнала критики за те, як вела розслідування у справі Епштейна.
Минулого року Конгрес майже одноголосно ухвалив закон, який зобов’язав Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали щодо Епштейна з можливістю редагування для захисту особистостей жертв. Трамп підписав документ після значного політичного тиску.
Однак після публікації файлів відомство зіткнулося з критикою: документи були суттєво відредаговані, а частина інформації, що могла ідентифікувати жертв, залишилася відкритою.
Лише 24% респондентів схвалили дії Трампа у межах розслідування, тоді як 57% заявили про несхвалення.
Опитування проводилося з 13 по 16 лютого серед 1682 дорослих американців. Статистична похибка становить приблизно 3,1 відсоткового пункту.
Трамп та справа Епштейна
Як відомо, в справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна ім'я Трампа згадувалось неодноразово. Більше того, в мережі розповсюдились кадри, на яких президент США перебував у компанії покійного фінансиста на різноманітних вечірках.
Сам Трамп свою причетність до справи злочинця заперечує і стверджує, що розірвав з ним контакти ще дуже давно. РБК-Україна днями писало, що в опублікованих у США документах у справі Епштейна містяться відомості про можливу телефонну розмову за участю Дональда Трампа.
Також опубліковані електронні листи з нової частини архіву Джеффрі Епштейна свідчать про те, що фінансист упродовж кількох років робив спроби домогтися особистої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.