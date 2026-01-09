ua en ru
Трамп и премьер Британии обсудили шаги сдерживания РФ на крайнем севере

Пятница 09 января 2026 08:43
Трамп и премьер Британии обсудили шаги сдерживания РФ на крайнем севере Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути сдерживания РФ на крайнем севере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства.

"Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и согласились с необходимостью сдерживания все более агрессивной России на Крайнем Севере", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что европейские союзники Соединенных Штатов активизировали свои усилия в последние месяцы для защиты евроатлантических интересов, но для защиты этого региона можно сделать больше.

Противостояние в Арктике усиливается

Напомним, ранее Дания также предупреждала о росте военной напряженности в Арктическом регионе. В отчетах датской разведки отмечалось, что Россия продолжает милитаризацию Севера, восстанавливая старые советские базы и разворачивая новые системы вооружения.

Россия продолжает искать способы обхода международных санкций для экспорта арктических энергоресурсов. Несмотря на давление Запада, агрессор использует "теневой флот" танкеров для транспортировки сжиженного газа и нефти с северных месторождений.

Также в конце декабря сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин решительно настроен сохранить за собой важную водную артерию в Арктике - Северный морской путь. Россия развернула в регионе весь свой флот атомных ледоколов - это произошло впервые в ее истории.

Также ранее в рамках переговоров с Соединенными Штатами Россия активно продвигала для администрации Дональда Трампа ряд экономических инициатив, в частности проект по освоению крупных месторождений природного газа в арктических морях.

При этом российские запасы редкоземельных элементов, нефти и газа в Арктике фактически контролируют трое приближенных к Кремлю лиц.

