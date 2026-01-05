ua en ru
РФ обходит санкции. Экспорт арктического СПГ держится на одном ледоколе, - Bloomberg

Россия, Понедельник 05 января 2026 12:19
UA EN RU
РФ обходит санкции. Экспорт арктического СПГ держится на одном ледоколе, - Bloomberg Фото: танкер ледокольного класса Christophe De Margerie (marinetraffic.com)
Автор: Антон Корж

Россия продолжает обходить санкции США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Экспорт газа с подсанкционного объекта ведется через Арктику и фактически держится на одном ледоколе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

Отмечается, что 5 января был зафиксирован подсанкционный танкер России Christophe De Margerie, который пришвартовался к терминалу завода Arctic LNG 2. Последний находится под санкциями со времен 46-го президента США Джозефа Байдена.

Танкер Christophe De Margerie - единственный танкер российского торгового флота, который способен плавать в условиях льда круглый год. Проблема в том, отмечает издание, что лед вокруг завода LNG 2 зимой становится слишком толстым для традиционных судов. В декабре 2025 года один из танкеров не смог даже подойти к терминалу.

В то же время танкер Christophe De Margerie построен по модели Arc7. Он может плавать в условиях тяжелого льда, что недоступно для обычных танкеров, не сопровождаемых ледоколом. Christophe De Margerie доставил с завода уже две партии газа в хранилище Saam в Мурманской области на западе России. А уже оттуда их заберут обычные суда-газовозы и доставят в Китай - единственного известного покупателя российского подсанкционного СПГ.

"Эта торговля, вероятно, продлится до открытия более короткого восточного морского пути, когда лед растает летом. Продолжение экспорта - это толчок для России, которая пытается увеличить продажи газа на фоне усиления западных ограничений и потери Европы как основного покупателя", - отмечает издание.

При этом именно наличие судна Christophe De Margerie позволяет Arctic LNG 2 работать - хотя и только на 25% мощности. Сейчас РФ гонит с Дальнего Востока еще одно подобное судно, построенный в России танкер ледового класса для перевозки СПГ "Алексей Косыгин".

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин решительно настроен сохранить за собой важную водную артерию в Арктике - Северный морской путь. Россия развернула в регионе весь свой флот атомных ледоколов - это произошло впервые в ее истории.

При этом в рамках переговоров с Соединенными Штатами Россия активно продвигала для администрации Дональда Трампа ряд экономических инициатив, в частности проект по освоению крупных месторождений природного газа в арктических морях.

