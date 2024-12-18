Дания предостерегает о росте военной напряженности в Арктике из-за агрессивных действий России

Дания, которая отвечает за безопасность в Гренландии и прилегающих территориях, заявила об увеличении рисков военного конфликта в Арктике. Это связано с угрозами со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ежегодном отчете Службы оборонной разведки Дании указано, что напряженность в сфере безопасности в регионе усиливается на фоне агрессивного и угрожающего поведения со стороны России.

Также сообщается, что Россия демонстрирует растущую заинтересованность Арктикой, снижая уровень международного сотрудничества и принимая рискованные решения, которые могут привести к эскалации конфликтов.

Аналитики ожидают, что Москва будет сдержанно реагировать на растущую роль Китая в регионе. Между тем Пекин, получая доступ к Арктике, стремится усилить свое военное присутствие и укрепить позиции в стратегически важном регионе.

Отмечается, что Арктика имеет большое значение для обороны, в частности как территория для размещения атомных подводных лодок. Благодаря своей уникальной географии регион остается ключевой зоной для потенциальных ударов между Северной Америкой, Европой и Россией.

Кроме того, специалисты обратили внимание, что маршрут через Северный полюс является самым коротким межконтинентальным путем для баллистических ракет в случае военного конфликта.

Также известно, что Гренландия, полуавтономный регион в составе Королевства Дания, играет ключевую роль в обеспечении безопасности Арктики. Там расположена авиабаза Питуфик, которая является важным элементом американской системы раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет.

Напомним, что Великобритания приостановила сотрудничество с Россией по вопросам Арктики из-за ее полномасштабной войны против Украины.

Угроза от РФ в Арктике

Россия активно наращивает свое военное присутствие в Арктике, что вызывает беспокойство среди стран НАТО и международного сообщества.

В частности, Москва расширяет и обновляет флот ледоколов, вводя в действие новые атомные суда и разрабатывая боевые ледоколы, оснащенные современным вооружением.

Еще в 2022 году ученые отмечали, что полномасштабное вторжение РФ в Украину повлияло на безопасность Арктического региона. Каким именно образом - узнайте в материале РБК-Украина.