Российский "арктический пирог" поделили три приближенных к Путину лица, - СВР

Российские запасы редкоземельных элементов, нефти и газа в Арктике фактически контролируют трое приближенных к Кремлю лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По информации СВР Украины, ключевые приарктические ресурсы России находятся под контролем первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, главы "Роснефти" Игоря Сечина и директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

В разведке отмечают, что Николай Патрушев, который ранее считался одним из главных кураторов арктического направления, потерял статус ключевого игрока. Вместе с ним из арктического пула выбыл и его сын Андрей Патрушев, который ранее отвечал за газодобычу на арктическом шельфе.

Зато "арктический пирог" перераспределили новые фавориты Кремля.

В частности, Сергей Кириенко через подконтрольный ему неподсанкционный "Росатом" фактически контролирует всю экосистему "Северного морского пути" - от ключевых портов до навигационно-гидрографического обеспечения судоходства.

Кроме того, месторождения редкоземельных элементов в приарктической зоне также находятся в сфере его влияния.

Вторым по уровню влияния, по данным СВР, является Игорь Сечин.

Его "Роснефть" контролирует судостроительный завод "Звезда", который фактически является монополистом по производству ледоколов, а также имеет собственные залежи редкоземельных элементов, в частности Томторское месторождение.

Третьим участником арктического пула является Кирилл Дмитриев, который пытается перехватить контроль над перспективными месторождениями, продвигая проекты вроде Арктического инвестиционного фонда. По оценке разведки, его цель - как можно дороже "продать" Арктику иностранным инвесторам.

Арктическая ставка Москвы

Как отмечают в СВР, Москва сегодня пытается разыграть два стратегических актива - приарктические запасы редкоземельных элементов и "Северный морской путь", которые тесно связаны между собой. Крупнейшие месторождения расположены именно вдоль этого маршрута - в Мурманской области и Якутии.

В то же время Россия не имеет достаточных финансовых ресурсов и современных технологий для полноценной добычи и экспорта редкоземельных элементов, поэтому критически зависит от иностранных инвестиций.

В тактическом плане Кремль стремится юридически и фактически закрепить контроль над "Северным морским путем", в частности путем ограничения свободы навигации для иностранных судов. Речь идет о введении обязательного согласования прохода как гражданских, так и военных кораблей через арктические воды.