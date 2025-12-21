РФ впервые развернула все атомные ледоколы в Арктике: на кону нефть и газ, - The Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин решительно настроен сохранить за собой важную водную артерию в Арктике - Северный морской путь. Россия развернула в регионе весь свой флот атомных ледоколов - это произошло впервые в ее истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку британского офицера Королевского флота Томаса Шарпа для издания The Telegraph .

Шарп, бывший командир ледокола HMS Endurance, отметил, что Россия стянула в регион все свои восемь атомных ледоколов. Это "впечатляющий" результат, учитывая все российские проблемы.

"Восемь из восьми таких сложных кораблей, которые одновременно работают в самых суровых условиях, - это впечатляет", - отметил он.

По словам Шарпа, ледоколы имеют большое значение для РФ, поскольку прокладывают путь для танкеров, перевозящих нефть, сжиженный природный газ (СПГ) и добытые полезные ископаемые из Сибири. В этом году Арктику рано сковал толстый лед, что и заставило РФ перебросить в регион все ледоколы.

"Эта мобилизация показывает, насколько важным стал морской доступ к "Крайнему Северу" России и насколько Путин отчаянно стремится сохранить его открытым. Ему нужны нефть и газ для поддержания своей военной экономики", - отметил Шарп.

Атомный флот агрессора

Россия сейчас является единственным государством, которое имеет действующий флот атомных ледоколов. Четыре из них - построенные в 2010-х годах современные суда проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия"). Еще два - советские ледоколы класса "Арктика" ("Ямал" и "50 лет Победы"), а завершают список два атомных ледокола легкого класса - "Таймыр" и "Вайгач". Атомный флот ледоколов поддерживается более 40 обычными судами этого же класса.

При этом, напоминает Шарп, атомные ледоколы РФ - это уникальные суда, которые гораздо мощнее любых своих западных аналогов. Они имеют значительно большую тягу, преодолевают значительно более толстый лед, а благодаря атомному реактору имеют значительно больший срок пребывания в море.

Атомные ледоколы могут круглый год работать в очень суровых условиях Крайнего Севера. И именно атомные ледоколы - это единственная возможность РФ держать Северный морской путь в рабочем состоянии.

"Для Путина это экономический кислород. Арктические проекты уже делают существенный вклад в ВВП России, поскольку экспорт нефти и СПГ перенаправляется на восток из-за западных эмбарго", - отметил Шарп.

В 2024 году россияне перевезли через Северный морской путь 38 миллионов тонн груза. В 2025 году эта цифра вырастет на 20%. Также в условиях активного давления на подсанкционный "теневой флот" есть большой шанс, что россияне могут перенаправить свои танкеры на арктический маршрут, защитив их от ударов и арестов.