RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп сомневается во встрече Зеленского и Путина, но трехсторонние переговоры будут

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп не уверен в перспективах встречи лидеров Украины и РФ. Но, по его мнению, трехсторонние переговоры с участием США - состоятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью Daily Caller.

"Трехсторонние переговоры состоятся. Что касается двусторонних, то я не знаю, но трехсторонние состоятся. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп снова сравнил президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина с "детьми на площадке".

"У вас есть ребенок, и на детской площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", - заявил он.

Стоит добавить, что Трамп уже приводил подобную аналогию в июле 2025 года. Тогда он сравнил войну РФ против Украины с дракой детей в парке.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Путин - не ребенок в парке, а "убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей".

 

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным начал подготовку к встрече лидеров Украины и России.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Путин выразил готовность к такому саммиту. Однако пока Россия продолжает оттягивать встречу и выдвигать условия.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что подобные переговоры "требуют тщательной подготовки".

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркивал, что именно Россия блокирует проведение этой встречи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампМирные переговорыВстреча Зеленского и Путина